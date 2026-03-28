Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
28.03.2026 15:12
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez kabul etti. Pezeşkiyan açıklamasında ABD'ye tepki göstererek, "Müzakereler sırasında iki kez saldırıya maruz kaldık ve şimdi de ABD'nin vaatlerine rağmen enerji altyapısının hedef alındığını şahit oluyoruz. İran, altyapısına yönelik her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık verecektir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasında görüşme yapıldığı yönündeki açıklamasını reddeden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan,  ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez kabul etti.

MÜZAKERELERE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

ABD'nin müzakereler sırasında saldırıları sürdürdüğünü ifade eden Pezeşkiyan, "Müzakereler sırasında iki kez saldırıya maruz kaldık ve şimdi de ABD'nin vaatlerine rağmen enerji altyapısının hedef alındığını şahit oluyoruz. Siyonist oluşum savaş çemberini bölge ülkelerine genişletmeyi amaçlıyor ve bu ülkeler dikkatli olmalıdır" dedi.

MİSİLLEME MESAJI

Pezeşkiyan, İran’ın “önleyici saldırılar düzenlemediğini” defalarca dile getirdiklerini vurgulayarak, "Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE UYARI

Açıklamasında bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

ABD İLE MÜZAKERE İDDİASINI REDDETMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile herhangi bir müzakere yürütmediğini ifade etmişti. 

Pezeşkiyan, “ABD başkanının açıklamaları, enerji fiyatlarını düşürme ve askeri planlarını uygulamak için zaman kazanma çabaları çerçevesinde değerlendirilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

