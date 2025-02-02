Philadelphia\'da Ambulans Uçağın Düşmesi: 7 Ölü

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ABD'nin Philadelphia şehrinde ambulans uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, Learjet 55 tipi ambulans uçak düştüğü sırada yerde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Parker, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden kişinin kaza yerindeki bir araçta olduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar 19 yaralı olduğunu tespit ettik" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 6 Meksikalı vatandaşın hayatını kaybettiğini doğruladı. Sheinbaum, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, konsolosluk yetkililerinin ailelerle temas halinde olduğunu kaydetti.