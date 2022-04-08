Pink Floyd'dan Ukrayna'ya destek: 'Hey Hey Rise Up' grubun 28 yıl sonra kaydettiği ilk şarkı oldu - Son Dakika
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BBC

Pink Floyd'dan Ukrayna'ya destek: 'Hey Hey Rise Up' grubun 28 yıl sonra kaydettiği ilk şarkı oldu

08.04.2022 15:23
Pink Floyd'dan Ukrayna'ya destek: 'Hey Hey Rise Up' grubun 28 yıl sonra kaydettiği ilk şarkı oldu

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd, 28 yıl sonra ilk kez stüdyoya girerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini konu alan "Hey Hey Rise Up" adlı şarkısını kaydetti.

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd, 28 yıl sonra ilk kez stüdyoya girerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini konu alan "Hey Hey Rise Up" adlı şarkısını kaydetti.

Grup, eski bir Ukrayna marşının yeni versiyonu olan şarkıda Ukraynalı müzisyen Andriy Khlyvyuk'a eşlik ediyor.

Ukraynalı müzik grubu BoomBox'ın elemanı olan Khlyvyuk, 24 Şubat'ta başlayan işgalin ardından ABD turnesini sonlandırmış ve Kiev'e giderek ülke savunmasına katılmıştı.

Khlyvyuk, Kiev'e gelişinden üç gün sonra, hem Birinci Dünya Savaşı'na hem de ulusal bağımsızlık savaşına katılmış Ukraynalı Sich Riflemen askeri birliği için 1914 tarihinde bestelenen "Oh, the Red Viburnum in the Meadow" yeniden seslendirdiği marşı Instagram hesabında paylaştı.

Videodaki Khlyvyuk'un vokalini kullanan Pink Floyd üyeleri, "Hey, Hey, Rise Up" ismiyle şarkıyı ve şarkıya çekilen video kaydını dijital platformlardan yayımladı.

Gitarda David Gilmour ve davulda Nick Mason'a basta Guy Pratt ve klavyede ise Nitin Sawhney eşlik etti.

BBC 6 Music'e konuşan Gilmour, "Akapella şarkı (enstrüman olarak insan sesinin kullanıldığı şarkı) beni vurdu" diyerek Khlyvyuk'un kaydına olan beğenisini anlattı.

Grup, 2014 yılında "The Endless River" ismiyle bir album yayımlamış ancak bu çalışma büyük ölçüde 1994 yılında yayımlanan son özgün albüm olan The Division Bell'in enstrümantal versiyonlarından oluşuyordu.

Gelini Janina Pedan'ın Ukraynalı olduğunu belirten Gilmour, Guardian gazetesine verdiği röportaja, "Janina'nın babaannesi üç hafta öncesine kadar Harkov'daydı. Çok yaşlı, engelli ve tekerli sandalyaye mahkum. Janina ve ailesi Ukrayna dışına çıkarmayı çabaladı ve baabanneyi nihayet geçtiğimiz hafta İsveç'e götürebildiler" dedi.

Tüm bu yaşananların ardından Khlyvnyuk'un kaydını izleyen ve ardından marşın akorlarını bulduğunu söyleyen Gilmour, Ukraynalı müzisyene ulaşmanın ise oldukça zor olduğunu söyledi.

Gilmour, Khlyvnyuk'a Instagram'dan ulaşmayı denedi ve sonunda bir e-mail adresi buldu:

"FaceTime'dan görüşmek istedi. Sanıyorum ki, benim olduğuma emin olmak istiyordu. Ardından onu gördüm, hastanedeydi. Havan topuyla yaralanmıştı. Yanağından çıkarılan şarapnel parçasını gösterdi."

Gilmour, Guardian röportajında son olarak Salı günü konuştuğunu belirtiği Khlyvnyuk'un, "Dışarı çıkıp Ukraynalı çocukların cesetlerini topladığını ve cehennem gibi bir gün geçirdiğini söylediğini" aktardı.

Gilmour, BBC'ye ise Rus işgali karşısında "Batı'nın güçsüzlüğünü çıldırtıcı" bulduğunu, Rusya'ya yaptırım uygulanmasına destek verdiğini desteklediğini söyledi:

"En çok acı çekenlerin Rusya'nın sıradan insanları olması utanç verici ama yaptırımlar böyle işliyor. Umarım, bir noktada bir tür rejim değişikliğine yol açar."

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Pink Floyd, Ukrayna, Şarkı, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pink Floyd'dan Ukrayna'ya destek: 'Hey Hey Rise Up' grubun 28 yıl sonra kaydettiği ilk şarkı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pink Floyd'dan Ukrayna'ya destek: 'Hey Hey Rise Up' grubun 28 yıl sonra kaydettiği ilk şarkı oldu - Son Dakika
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