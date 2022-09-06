Polonya'da Mehteran Birliği'nin gösterisine yoğun ilgi - Son Dakika
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Polonya'da Mehteran Birliği'nin gösterisine yoğun ilgi

06.09.2022 17:52
Polonya'da Mehteran Birliği'nin gösterisine yoğun ilgi

Polonya'nın Kielce kentinde bugün başlayan MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de düzenlediği gösteri ile yer aldı.

Polonya'nın Kielce kentinde bugün başlayan MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de düzenlediği gösteri ile yer aldı. Gösteri, fuara katılan ziyaretçi ve yetkililerden yoğun ilgi gördü.

Bugün Kielce kentinde başlayan orta ve doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de düzenlediği gösteri ile yer aldı. Mehteran Birliği'nin gösterisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından beraberindeki heyetle etkinlik alanına gelmesiyle başladı.  Mehteran Birliği'nin gösterisi fuara katılan ziyaretçi ve yetkililerden yoğun ilgi gördü.

BAYRAKTAR DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜBu yıl 30'uncusu düzenlenen ve 9 Eylül'e kadar sürecek fuarda Mehteran Birliği'nin gösterisinin yanı sıra katılımcı firmalar arasında yer alan Baykar'ın fuarda sergilenen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Birçok ziyaretçinin TB2'nin sergilendiği alana gelerek TB2 ile fotoğraf çektiği, yetkililerin de TB2'yi incelediği görüldü.

Türkiye'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuarda 26 firma ile 'lider ülke' olarak yer alıyor. Bu yıl 30'uncu yılını kutlayan MSPO'ya birçok ülkenin savunma sanayi firmaları ve üst düzey resmi delegasyonları katılım sağlıyor. Türkiye'nin ikinci kez 'lider ülke' sıfatıyla yer aldığı fuarda, Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayi iş birliği potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik zemin hazırlanması hedefleniyor.

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Kaynak: DHA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı, Polonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya'da Mehteran Birliği'nin gösterisine yoğun ilgi - Son Dakika

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