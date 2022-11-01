Rusya- Ukrayna savaşıyla doğan güvenlik risklerine karşı Polonya harekete geçti. Uluslararası güvenlik tehditleri nedeniyle Polonya doğu sınırına güvenlik kameraları ve hareket dedektörleri yerleştirecek.
Polonyalı gazete Rzeczpospolita'nın haberine göre, yatırımın toplam bedelinin 75 milyon euro olduğu belirtilirken, Rusya sınırının tamamına devasa elektronik bariyer kurulması planlanıyor. 200 kilometrelik sınırın tamamı koruma altına alınacak. Sınırın tamamı sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameralarıyla donatılacak.
Elektronik koruma sisteminin Eylül 2023'te faaliyete geçmesi planlanıyor. Yetkililere göre, yeni kurulacak sistemde insan ayak sesi ile vahşi hayvanların neden olduğu sesleri ayırt etmek için özel algoritmalar kullanılacak.
Öte yandan Polonya benzer bir sistemi birkaç yıl önce Ukrayna sınırına kurarak kaçakçılığı önlemeye çalışmıştı.
Son Dakika › Dünya › Sınır hattını güvenlik kameraları ve hareket dedektörleriyle izleyecekler! Polonya, Rusya sınırında güvenlik önlemleri için 75 milyon euro harcayacak - Son Dakika