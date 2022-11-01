Sınır hattını güvenlik kameraları ve hareket dedektörleriyle izleyecekler! Polonya, Rusya sınırında güvenlik önlemleri için 75 milyon euro harcayacak - Son Dakika
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Sınır hattını güvenlik kameraları ve hareket dedektörleriyle izleyecekler! Polonya, Rusya sınırında güvenlik önlemleri için 75 milyon euro harcayacak

01.11.2022 18:30

Polonya uluslararası güvenlik tehdidi nedeniyle Rusya sınırına kuracağı elektronik bariyerle, doğu sınırının tamamını güvenlik kameraları ve hareket dedektörleriyle izleyecek. Yatırımın toplam bedeli 75 milyon euroyu bulacak.

Rusya- Ukrayna savaşıyla doğan güvenlik risklerine karşı Polonya harekete geçti. Uluslararası güvenlik tehditleri nedeniyle Polonya doğu sınırına güvenlik kameraları ve hareket dedektörleri yerleştirecek.

200 KİLOMETRELİK SINIRA ELEKTRONİK KORUMA

Polonyalı gazete Rzeczpospolita'nın haberine göre, yatırımın toplam bedelinin 75 milyon euro olduğu belirtilirken, Rusya sınırının tamamına devasa elektronik bariyer kurulması planlanıyor. 200 kilometrelik sınırın tamamı koruma altına alınacak. Sınırın tamamı sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameralarıyla donatılacak.

EYLÜL 2023'TE FAALİYETE GEÇECEK

Elektronik koruma sisteminin Eylül 2023'te faaliyete geçmesi planlanıyor. Yetkililere göre, yeni kurulacak sistemde insan ayak sesi ile vahşi hayvanların neden olduğu sesleri ayırt etmek için özel algoritmalar kullanılacak.

UKRAYNA SINIRINA DA BENZERİNİ YAPMIŞTI

Öte yandan Polonya benzer bir sistemi birkaç yıl önce Ukrayna sınırına kurarak kaçakçılığı önlemeye çalışmıştı.

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Son Dakika Dünya Sınır hattını güvenlik kameraları ve hareket dedektörleriyle izleyecekler! Polonya, Rusya sınırında güvenlik önlemleri için 75 milyon euro harcayacak - Son Dakika


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