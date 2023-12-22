Prag\'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş

Çekya'nın başkenti Prag'taki üniversiteye düzenlenen, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Üniversiteyi kana bulayan 24 yaşındaki David Kozak'ın geçen hafta da Klanovicky ormanında 2 kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Balkona çıkan 24 yaşındaki Çekya vatandaşı David Kozak, çevreye ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.
Çevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde ise, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
Saldırı nedeniyle üniversitede korku dolu anlar yaşandı. Can havliyle kaçışan öğrencilerden bazıları binanın çatısına çıkıp kurtarılmayı bekledi.
Üniversitede okuyan bir öğrenci ise paylaştığı fotoğrafta, saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.
Öte yandan üniversiteyi kana bulayan saldırgan 24 yaşındaki David Kozak'ın geçen hafta da Klanovicky ormanında 2 kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor. Polis ekipleri, Kozak'ın 32 yaşındaki bir adam ve iki aylık kızını katlettiğini düşünürken, Kozak'ın kurbanlarını rastgele seçtiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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