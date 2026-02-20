Prens Andrew Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Prens Andrew Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

Prens Andrew Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı
20.02.2026 10:32
Kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı.

KAMU görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınan İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew, yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

İngiltere'de kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınan İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un serbest bırakıldığı duyuruldu. Thames Valley Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz yasaları gereği isim doğrudan telaffuz edilmeyerek, "Kamu görevinde suistimal şüphesiyle Norfolk'ta 60'lı yaşlarında bir kişiyi gözaltına aldık. Söz konusu kişi, soruşturma kapsamında serbest bırakılmıştır. Norfolk'ta yaptığımız aramaların sona erdiğini teyit edebiliriz. Berkshire'daki aramalarımız ise halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın mevcut aşamasında konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağı ve herhangi bir basın toplantısı düzenlenmeyeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

