Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Geniş Video İzle

Prens William, kanser tedavisi gören eşi Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Earthshot Ödül töreni öncesinde konuşan Prens, eşinin iyi durumda olduğunu ve bu akşamki törenin başarılı olmasını çok isteyeceğini belirtti. Ayrıca, çevre dostu yaşamı ve Earthshot Ödülü hakkında da konuşan Prens, gençlerin rolünün önemine vurgu yaptı. William, 'Bunlar oyunu değiştirenler. Bunlar yenilikçiler. Bunlar geleceğimizi daha iyi bir yer haline getirecek mucitler' dedi.

06.11.2024 15:27  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prens William, kanser tedavisi gören eşi Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Cape Town'daki Earthshot Ödül töreni öncesinde konuşan William, "Kate çok iyi durumda. Umarım bu akşam beni izliyordur. Bu yıl inanılmazdı" dedi.

42 yaşındaki Prens, kemoterapi tedavisine devam eden Prenses Kate olmadan Güney Afrika'ya gitti. Adelaide Cottage'daki ailesinin çevre dostu yaşamı hakkında da bilgi veren William, "umut ve iyimserlik" çağrısında bulundu.

BBC ve Sky News'e konuşan Prens, 50 milyon sterlinlik Earthshot Ödülü öncesinde "Kate gerçekten iyi durumda. Bu akşamki törenin başarılı olmasını çok isteyecektir" ifadelerini kullandı.

Duygusal bir jest olarak, 9 yaşındaki kızı Prenses Charlotte'un yaptığı bileziği dört günlük gezisi boyunca takan William, "Bu, kızımın Taylor Swift konserinden sonra yapmak istediği bir bilezik. Gitmeden önce bana verdi ve kaybetmeyeceğime söz verdim" diye konuştu.

Dördüncü Earthshot Ödülü, William'ın fikri ilk kez Namibya'da ortaya çıktığı için bir "eve dönüş" olarak Afrika'da düzenleniyor. Çevre dostu bir eko-kubbede düzenlenecek gösterişli törende beş kazanan, birer milyon sterlin kazanacak.

William'ın Afrika sevgisini dile getirdiği konuşmasında, "Bu kıtayı seviyorum ve burayı keşfederek pek çok yıl geçirdim. Bu akşam Güney Afrika'da Earthshot etrafında oluşacak coşku ve enerjiyi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

İklim değişikliğine çözümler bulmak ve tartışmaya iyimserlik katmak için başlattığı ödül hakkında konuşan Prens, gençlerin rolünün önemine değindi ve "Bunlar oyunu değiştirenler. Bunlar yenilikçiler. Bunlar geleceğimizi daha iyi bir yer haline getirecek mucitler" şeklinde konuştu.

Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Prens William\'dan Prenses Kate\'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Kanser Tedavisi, Kate Middelton, Prens William, Kültür Sanat, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serdar Erişen:
    dünyayi bunlar bu hale getirdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
22:19 Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
21:55 Bitcoin 70 bin doları aştı: Bitcoin fiyatının yükselişinin temel sebepleri Bitcoin 70 bin doları aştı: Bitcoin fiyatının yükselişinin temel sebepleri
21:34 L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu
21:29 ABD’de tarihi günde bir açıklama da Harris’ten: Önümdeki göreve odaklandım ABD'de tarihi günde bir açıklama da Harris'ten: Önümdeki göreve odaklandım
21:23 Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer’den cezaevinden mesaj Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'den cezaevinden mesaj
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 16:54:55. #1.12#
SON DAKİKA: Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.