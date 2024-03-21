Ocak ayında ameliyat olduktan sonra ortadan kaybolmasıyla dünya basınında geniş yankı uyandıran Kate Middleton'ın eşi Prens William tarafından Leydi Rose Hanbury ile aldatıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Milyonlarca insanın konuştuğu konuyla ilgili açıklama geldi.
Galler Prensi William'ın Lady Rose Hanbury arasında yasak ilişki yaşadığı söylentileri ortalığı karıştırdı. Uzun süredir görüntülenmeyen Kate Middleton'ın ihaneti öğrenerek boşanma hazırlıklarına başladığı ileri sürülmüştü. Business Insider'ın haberine göre, birçok iddianın ardından ilişkide üçüncü kişi olarak anılan Leydi Rose Hanbury, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama "Tamamen yalan" ifadelerine yer verdi.
Prens William'ın Kate'i uzun süredir Lady Rose Hanbury ile aldattığı, ilişkisini artık gizleme gereği duymadığı iddia edilmişti. Kate'in, boşanmayı bir an önce kamuoyuna açıklamak istediği ve karın ameliyatının süreci kurtarmak için ortaya atılmış bir uydurma olduğu da konuşulanlar arasındaydı.
İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre, Galler Prensesi, eşi Prens William ile beraber Cumartesi gününü evinin yakınlarındaki bir kasabada alışveriş yaptı. Gazeteye açıklama yapan bir görgü tanığı "Bütün dedikodulara rağmen ünlü çifti karşımda görünce dondum kaldım. Kate, William ile alışveriş yapıyordu, mutlu ve iyi görünüyordu" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Prens William, Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu - Son Dakika
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