Prens William, Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu - Son Dakika
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Dünya

Prens William, Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu

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Rose Hanbury, Kate Middleton'ın eşi Prens William ile ilişki yaşadığı yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı.

21.03.2024 09:28  Güncelleme: 09:35
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Ocak ayında ameliyat olduktan sonra ortadan kaybolmasıyla dünya basınında geniş yankı uyandıran Kate Middleton'ın eşi Prens William tarafından Leydi Rose Hanbury ile aldatıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Milyonlarca insanın konuştuğu konuyla ilgili açıklama geldi.

"TAMAMEN YALAN"

Galler Prensi William'ın Lady Rose Hanbury arasında yasak ilişki yaşadığı söylentileri ortalığı karıştırdı. Uzun süredir görüntülenmeyen Kate Middleton'ın ihaneti öğrenerek boşanma hazırlıklarına başladığı ileri sürülmüştü. Business Insider'ın haberine göre, birçok iddianın ardından ilişkide üçüncü kişi olarak anılan Leydi Rose Hanbury, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama "Tamamen yalan" ifadelerine yer verdi.

Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu

İHANET SÖYLENTİSİ

Prens William'ın Kate'i uzun süredir Lady Rose Hanbury ile aldattığı, ilişkisini artık gizleme gereği duymadığı iddia edilmişti. Kate'in, boşanmayı bir an önce kamuoyuna açıklamak istediği ve karın ameliyatının süreci kurtarmak için ortaya atılmış bir uydurma olduğu da konuşulanlar arasındaydı.

Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu

83 GÜN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre, Galler Prensesi, eşi Prens William ile beraber Cumartesi gününü evinin yakınlarındaki bir kasabada alışveriş yaptı. Gazeteye açıklama yapan bir görgü tanığı "Bütün dedikodulara rağmen ünlü çifti karşımda görünce dondum kaldım. Kate, William ile alışveriş yapıyordu, mutlu ve iyi görünüyordu" ifadelerini kullandı.

Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu
Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu
Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu
Prens William, Kate Middleton\'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu

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Son Dakika Dünya Prens William, Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akdenizli: bütün dertlerimiz bitti pens William prenses Kate yi takip ediyoruz sanki yakında pahalılıktan sokağa çıkamicak duruma gelcez 5 1 Yanıtla
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