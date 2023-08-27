Prigojin\'in ölümü sonrası Wagner\'in yerini Redut\'un alması bekleniyor! Başında Putin\'e yakınlığıyla bilinen Timchenko var

Rusya Araştırma Komitesi, birkaç gün önce isyancı Wagner grubunun lideri Prigojin'in de öldüğü uçak kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Araştırma sonucu kazada ölen Wagner lideri Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimliklerini doğruladı. Kimlikleri uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor." denildi. Prigojin'in ölümünün kesinleşmesiyle Wagner'in akıbeti de merak konusu olurken, ABD basını Wagner'in yerini Rus istihbaratının kontrol ettiği Redut'un alacağını öne sürdü. Paralı asker grubu Redut'un başında ise Rusya lideri Putin'e yakınlığıyla tanınan Gennady Timchenko bulunuyor.

RUSYA ARAŞTIRMA KOMİTESİ KAZADA ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Rusya'nın Tver kentinde gerçekleşen uçak kazasında 9 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in ölümü bugün Rusya Araştırma Komitesi'nin yayınladığı test sonuçlarıyla resmen doğrulandı. 2 ay önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı başlattığı isyan nedeniyle öldürüldüğü ve kaçtığı iddialarının ardından gelen raporla öldüğü kesinleşen Prigojin'in ardından lideri olduğu paralı asker grubu Wagner'in geleceği de merak konusu oldu.

Rusya Araştırma Komitesi, uçak kazasında ölen kişinin Yevgeniy Prigojin olduğunu doğruladı.

WAGNER'İN YERİNİ ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

ABD basınında yer alan haberlere göre, Wagner grubunun lidersiz kalmasıyla diğer özel Rus güvenlik "firmalarının" onun yerini almak için rekabet etmesi bekleniyor.

Gennady Timchenko.

RUS İSTİHBARATI TARAFINDAN KONTROL EDİLEN "REDUT" GÜNDEMDE

Wagner'in misyonlarını ve ticari varlıklarını devralacak en muhtemel aday, Kremlin bağlantılı oligarklar ile üst düzey ordu yöneticileri arasında bir anlaşma olarak başlayan, Rus istihbaratı tarafından kontrol edilen bir paralı asker grubu olan Redut. Wagner'in yerini alması beklenen grubun başında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Gennady Timchenko bulunuyor.