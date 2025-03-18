Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye Karşı Önyargılı Bir Bakış Var - Son Dakika
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Dünya

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye Karşı Önyargılı Bir Bakış Var

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Avrupa Birliği\'nde Türkiye\'ye Karşı Önyargılı Bir Bakış Var

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı önyargılı bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Ülger, Türkiye'nin Avrupa'daki itibarının artacağını söyledi. Rusya'nın saldırgan bir politika izlediğini vurguladı.

18.03.2025 17:25
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Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri, küresel güç dengeleri ve Rusya- Ukrayna savaşı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Avrupa içindeki itibarının yükseleceğini belirten Ülger, AB'nin Türkiye'ye karşı önyargılı bir tutum sergilediğini ifade etti. Rusya'nın saldırgan politikalar izlediğini söyleyen Ülger, Ukrayna'da ateşkes sağlanarak bir tampon bölge oluşturulacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN AVRUPA İÇİNDEKİ İTİBARI YÜKSELECEK"

Avrupa'daki siyasi dengelerin değiştiğini belirten Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Türkiye'nin Avrupa içindeki konumunun güçleneceğini ifade etti. Batı ittifakı içindeki çelişkilerin gün yüzüne çıktığını belirten Ülger, Türkiye'nin stratejik öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Avrupa Birliği'nin genişleme politikalarına değinen Ülger, yeni üye kabul süreçlerinin oy birliğiyle gerçekleştiğini ve Türkiye'nin aday ülke statüsünü koruduğunu ancak müzakerelerin fiilen tıkandığını vurguladı.

"AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE'YE KARŞI ÖNYARGILI BİR BAKIŞA SAHİP"

AB'nin Türkiye'ye karşı uzun yıllardır süregelen bir ön yargısı olduğunu dile getiren Ülger, "Avrupa'da stratejik perspektifle bakanlar Türkiye'nin potansiyelinin farkındalar. Türkiye'nin AB'ye katılımı, fetret devri yaşayan Avrupa'yı yeniden dinamizm noktasına taşıyabilir" dedi. Türkiye'nin müzakere sürecinde kapsamlı reformlar yaptığını belirten Ülger, AB'nin bu reformları yeterince dikkate almadığını ve Türkiye'nin dış ticaretindeki Avrupa payının yüzde 50 seviyesinde olduğunu aktardı.

"UKRAYNA'DA ATEŞKES SAĞLANACAK VE TAMPON BÖLGE KURULACAK"

Rusya'nın saldırgan bir dış politika izlediğini ifade eden Ülger, "Rusya dağılma sendromu ile hareket ediyor ve saldırgan bir tutum içinde" dedi. Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulunan Ülger, savaşın ilerleyen süreçte bir ateşkesle sonuçlanacağını ve bir tampon bölge oluşturularak çatışmaların dondurulacağını söyledi. ABD'nin de bu süreçte Avrupalı müttefiklerinden daha fazla katkı beklediğini belirten Ülger, Trump'ın da Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğini artıracağını ifade etti.

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Son Dakika Dünya Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye Karşı Önyargılı Bir Bakış Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye Karşı Önyargılı Bir Bakış Var - Son Dakika
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