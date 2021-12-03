Üye Girişi
Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak - Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak

03.12.2021 14:21

Dünya üzerinde yaklaşık 5 milyon kişinin ölümüne sebep olan koronavirüse karşı aşı geliştirenlerden biri olan BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, "Virüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak, asıl soru yeni aşıya ne zaman ihtiyaç duyacağımız" dedi. Milyonları tedirgin eden Omicron varyantına ilişkin de konuşan Şahin, bu varyantın aşılı kişileri enfekte edebileceğini ancak güçlendirici aşıları olan kişilerde ciddi hastalığa neden olabileceğinin olası görünmediğini aktardı.

ABD'li Pfizer firmasıyla birlikte koronavirüse karşı bir mRNA aşısı geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucuları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Uğur Şahin'in açıklamalarından satır başları;

"Çok sayıda mutasyona uğramış bir varyanta sahibiz. Omicron'un antikorlardan kaçabileceğini düşünüyoruz.Aşılanmış insanları ve daha önce koronavirüs geçiren insanları enfekte edebilir. Bu durum açık. Ama yeni varyantın, aşılı insanlarda ciddi hastalığa neden olabileceği açık değil.

"YENİ VARYANT BEKLEDİĞİMDEN ERKEN ORTAYA ÇIKTI"

Aşılı insanların ciddi hastalığa karşı korunabileceği de açık değil. Ancak, aşılı insanların ciddi hastalıktan korunacağını umuyoruz. Yeni varyant beklediğimden erken ortaya çıktı, gelecek yıldan önce bunun olmasını beklemiyordum. Şu anda, yeni varyantın gerçek dünyadaki sonuçlarının birkaç haftaya çıkmasını bekliyoruz.

"AŞILAR TÜM VARYANTLARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIĞA KORUMA SAĞLAYACAK DÜZEYDE"

Şundan eminiz ki, güçlendirici doz alan kişiler ciddi hastalığa karşı korunacaklar. Bunu birkaç hafta içinde öğreneceğiz. En önemli gerçek şu ki aşıların tüm varyantların neden olduğu ciddi hastalığa karşı koruma sağlayacak düzeyde.

Koronavirüse karşı bir aşıya ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum, öne çıkan soru buna ne zaman ihtiyacımız olacağı. Var olan güçlendirici aşıları uyarlamak için yeterli vakte sahibiz. Şu anda gelmesi beklenen bir sürü veri var. Durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz.

Birkaç hafta önce Senegal'deydik. Ortak olduğumuz şirketlerle aşının yoksul ülkelere dağıtımı hakkında konuştuk. Yoksul ülkelerde dağıtımı kolaylaştıracak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. 2022'ye buralardaki üretim tesislerimizin inşasını bitirmeyi hedefliyoruz.

"AŞININ PATENTİNİ PAYLAŞMAKLA İLGİLİ BİR SIKINTIM YOK"

Yeni teknolojiler ile bu ülkelerdeki aşı dağıtımını hızlandıracağımızdan eminiz. Koronavirüs aşısının patentini paylaşmakla ilgili bir sıkıntım yok. Kişisel olarak, çözümler arıyorum. İnsanlarını eğitiyoruz.mRNA aşısını geliştirmek için 10 yıldır çalışıyoruz. Üretimimizin en yüksek kalitede olması için 50 bin tane adımdan geçiyor. ABD ve Avrupa'daki deneyimli ortaklarımız bunun için çalışıyor. Bu yılın sonuna kadarbir milyar doz aşıyı , gelecek yıl ise bir milyar dozu daha gelişmekte olan ülkelere göndermeyi planlıyoruz."

Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak

Koronavirüs, Uğur Şahin, Omicron, Aşı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum! 14:19 Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu 14:15 Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 14:10 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti 12:42 Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez 11:53 Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Son Dakika Haberleri
14:21 Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
14:19 Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!
14:15 Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu
14:12 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor
14:09 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi
14:08 Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş
13:59 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!
13:58 Babasının feci şekilde dövdüğü 2 aylık Cihan bebekten güzel haber geldi! Yoğun bakımdan çıkarılmış
13:44 Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'a faiz tepkisi: Burası şeriat devleti mi! Yarım Nas olmaz!
13:32 Babasının işkence ettiği 2 aylık bebek yoğun bakımdan çıktı
Gökten ölü kuşlar yağdı! Gökten ölü kuşlar yağdı!         
14:22
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri         
14:17
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş         
14:08
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi         
13:08
Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı         
12:36
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 14:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement