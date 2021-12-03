Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak

ABD'li Pfizer firmasıyla birlikte koronavirüse karşı bir mRNA aşısı geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucuları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Uğur Şahin'in açıklamalarından satır başları;

"Çok sayıda mutasyona uğramış bir varyanta sahibiz. Omicron'un antikorlardan kaçabileceğini düşünüyoruz.Aşılanmış insanları ve daha önce koronavirüs geçiren insanları enfekte edebilir. Bu durum açık. Ama yeni varyantın, aşılı insanlarda ciddi hastalığa neden olabileceği açık değil.

"YENİ VARYANT BEKLEDİĞİMDEN ERKEN ORTAYA ÇIKTI"

Aşılı insanların ciddi hastalığa karşı korunabileceği de açık değil. Ancak, aşılı insanların ciddi hastalıktan korunacağını umuyoruz. Yeni varyant beklediğimden erken ortaya çıktı, gelecek yıldan önce bunun olmasını beklemiyordum. Şu anda, yeni varyantın gerçek dünyadaki sonuçlarının birkaç haftaya çıkmasını bekliyoruz.

"AŞILAR TÜM VARYANTLARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIĞA KORUMA SAĞLAYACAK DÜZEYDE"

Şundan eminiz ki, güçlendirici doz alan kişiler ciddi hastalığa karşı korunacaklar. Bunu birkaç hafta içinde öğreneceğiz. En önemli gerçek şu ki aşıların tüm varyantların neden olduğu ciddi hastalığa karşı koruma sağlayacak düzeyde.

Koronavirüse karşı bir aşıya ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum, öne çıkan soru buna ne zaman ihtiyacımız olacağı. Var olan güçlendirici aşıları uyarlamak için yeterli vakte sahibiz. Şu anda gelmesi beklenen bir sürü veri var. Durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz.

Birkaç hafta önce Senegal'deydik. Ortak olduğumuz şirketlerle aşının yoksul ülkelere dağıtımı hakkında konuştuk. Yoksul ülkelerde dağıtımı kolaylaştıracak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. 2022'ye buralardaki üretim tesislerimizin inşasını bitirmeyi hedefliyoruz.

"AŞININ PATENTİNİ PAYLAŞMAKLA İLGİLİ BİR SIKINTIM YOK"

Yeni teknolojiler ile bu ülkelerdeki aşı dağıtımını hızlandıracağımızdan eminiz. Koronavirüs aşısının patentini paylaşmakla ilgili bir sıkıntım yok. Kişisel olarak, çözümler arıyorum. İnsanlarını eğitiyoruz.mRNA aşısını geliştirmek için 10 yıldır çalışıyoruz. Üretimimizin en yüksek kalitede olması için 50 bin tane adımdan geçiyor. ABD ve Avrupa'daki deneyimli ortaklarımız bunun için çalışıyor. Bu yılın sonuna kadarbir milyar doz aşıyı , gelecek yıl ise bir milyar dozu daha gelişmekte olan ülkelere göndermeyi planlıyoruz."