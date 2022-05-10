Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi - Son Dakika
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Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi

10.05.2022 13:12
Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi

Gazetecilik alanında dağıtılan uluslararası Pulitzer Ödülü sahipleri dün açıklandı.

Gazetecilik alanında dağıtılan uluslararası Pulitzer Ödülü sahipleri dün açıklandı. Pulitzer, bu yıl Ukraynalı gazetecilere Özel Ödül verildiğini belirtti.

1917 yılından itibaren 22 kategoride dağıtılan Pulitzer gazetecilik ödülleri açıklandı. Pulitzer, bu yıla özel Ukraynalı gazetecileri kapsayan bir özel ödül verdi. Açıklamada Ukraynalı gazetecilerin, Rus işgalinden bu yana gösterdikleri "cesaret, dayanıklılık ve doğru haberciliğe bağlılık" için Pulitzer Özel Ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.

Pulitzer yönetim kurulu konuyla ilgili açıklama yaparak "Bombardımanlara, kaçırılmalara, işgallere ve hatta kendi saflarındaki ölümlere rağmen, Ukrayna'ya ve dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere onur vererek korkunç bir gerçeğin doğru bir resmini sunma çabalarında ısrar ettiler" denildi. Ukrayna'nın işgalinden bu yana 3'ü Ukraynalı gazeteci olmak üzere toplamda 7 gazetecinin hayatını kaybetti.


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Pulitzer Ödülü, Pulitzer, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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