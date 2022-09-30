Putin, 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı - Son Dakika
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Putin, 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı

30.09.2022 17:19
Putin, 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı

Kremlin'de düzenlenen törende Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalar imzalandı.

Kremlin'de düzenlenen törende Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalar imzalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada Kiev yönetimine ateşkes, askeri eylemleri derhal durdurma ve müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya dahil edilmesine yönelik tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törende yaptığı konuşmada, söz konusu 4 bölgenin Rusya'ya bağlandığını duyurarak, "Biliyorsunuz Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde referandumlar yapıldı. Sonuçları değerlendirildi, sonuçlar biliniyor. İnsanlar seçimlerini yaptılar, net bir seçim. Bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya Bölgesi ve Herson Bölgesi'nin Rusya'ya kabulüne ilişkin anlaşmalar imzalıyoruz" dedi.

Rusya'ya katılan bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini söyleyen Putin, "İnsanlar referandumda tercihini yaptı. Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz, bütün askeri eylemlerini derhal durdurmaya ve müzakerelere geri dönmeye çağırıyoruz. Bugün Kiev yönetimi insanların iradesine saygıyla yaklaşmalı, sadece bu şekilde barışa ulaşabiliriz. Kendi topraklarımızı elimizdeki tüm imkanlarla koruyacağız. Yeni bölgelerimizdeki insanlarımıza güvenli ve iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Yıkılan şehir ve kasabaları, evleri, okulları, hastaneleri, tiyatroları ve müzeleri mutlaka yeniden inşa edeceğiz. Sanayi işletmelerini, fabrikaları, altyapıyı, sosyal ve emeklilik sistemlerini, sağlık ve eğitimi restore edip geliştireceğiz. Elbette güvenlik düzeyini yükseltmek için çalışacağız ve birlikte yeni bölgelerdeki vatandaşların tüm Rusya halkının, tüm ülkenin, tüm cumhuriyetlerin, geniş anayurdumuzun tüm toprak ve bölgelerinin desteğini hissetmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntılara da değinen Putin, "Yaptırımlar Anglo-Saksonlar için yeterli değildi, sabote etmeye başladılar. İnanması zor ama Baltık Denizi'nin dibinden geçen Kuzey Akımı uluslararası gaz boru hatlarındaki patlamaları organize ettikleri bir gerçek. Aslında pan-Avrupa enerji altyapısını yok etmeye başladılar. Bundan kimin yarar sağladığı herkese aşikardır.  Kim menfaat sağlıyorsa bunu o yaptı" dedi.

Putin'in konuşmasının ardından Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalandı.


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Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı - Son Dakika

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