Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur! - Son Dakika
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Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!

22.02.2022 15:54
Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel piyasalara sıvılaştırılmış doğal gaz dahil kesintisiz doğal gaz tedarikini sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti. Putin ayrıca yaptırımlar veya başka kısıtlamalar kullanılmamasının dünya topluluğunun çıkarına olduğuna inandıklarını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'i tanımasına tepki yağıyor. Avrupa'dan Rusya'ya yönelik yaptırım kararları gelirken, ilk somut adımı atan Almanya, Rusya ile yürüttüğü Kuzey Akım 2 projesini durdurdu. Almanya'nın ardından bir hamle de İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Rus bankasının ve 3 Rus vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

"YENİ DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ"

Avrupa'dan gelen üst üste yaptırım kararının ardından Rusya'da elindeki kozu oynadı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımı için "Avrupalıların doğal gaza 2.000 euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"ENERJİDEKİ SORUNLAR ANCAK İŞ BİRLİĞİYLE ÇÖZÜLÜR"

Öte yandan konuyla ilgili bir değerlendirme de Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Rusya'nın elinin güçlü olduğu enerji piyasası konusunda konuşan ve bu alanda küresel tıkanmalar olduğunu belirten Putin, "Bu kilit endüstrinin hızlı bir şekilde toparlanması etkin bir uluslararası iş birliği olmadan mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞAL GAZA TALEP YÜKSEK, BİZ DE DAĞITMAK İSTİYORUZ"

Putin, enerjide modernleşme sürecinin ise dengeli bir şekilde ilerlemesi gerektiğine işaret ederek, enerji dönüşümünün, bireysel oyuncuların çıkarlarını ilerletme aracına dönüşmemesinin, yaptırımlar veya başka kısıtlamalar kullanılmamasının dünya topluluğunun çıkarına olduğuna inandıklarını bildirdi. Doğal gaza yönelik talebin son derece yüksek olduğunu belirten Putin, "Rusya ise LNG dahil olmak üzere bu ham maddenin dünya pazarlarına kesintisiz tedarikini sürdürmek, ilgili altyapıyı geliştirmek ve gaz sektöründeki yatırımları artırmak niyetindedir." dedi.

Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım Rusya'ya bir tek Esed rejimi destek verdi! Donbas kararı tüm dünyada tepki çekti Rusya'ya bir yaptırım da Almanya'dan: 11,6 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 projesi durduruldu Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
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Son Dakika Dünya Putin aba altından 'gaz' sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur! - Son Dakika


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