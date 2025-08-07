Putin\'den Zelenski\'nin görüşme çağrısına ret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı olası görüşme için en uygun yerlerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la Kremlin'deki görüşmesinin başında konuşan Putin, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" ifadelerini kullandı. Putin, ayrıca haberlere göre Rusya-ABD zirvesine yönelik ilginin her iki taraftan geldiğini de belirtti.

"ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEK İÇİN KOŞULLAR UYGUN DEĞİL"

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmeye karşı olmadığını ancak böyle bir görüşmenin koşullarının uygun olmadığını vurguladı.