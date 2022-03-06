Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur - Son Dakika
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Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur

06.03.2022 21:08

Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lideri Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'i tehdit ederek ve uyarıda bulundu. Kadirov "Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili'nin izinden gitmek istiyor musun? Şansını çok zorlama" dedi. Zelenski'e diyaloğa hazır olması halinde kendini kurtarabileceğini söyleyen Kadirov, "Bütün bunlar, şimdi beni dinlersen ve tek şansını kullanırsan mümkün olacak. Kaçacak bir yerin yok" ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11. gününde de sürüyor. Savaşın başlarında Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tehdit ederek ve son bir uyarıda bulundu.

GÖREVİNİ DEVRETMESİNİ İSTEDİ

Rusya basınından Pravda'nın haberine göre Kadirov, Zelenski'e seslenerek görevini eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'e devretmesini istedi.

"ŞANSINI ÇOK ZORLAMA"

Mesajında Gürcistan'ın eski lideri Saakaşvili'yi hatırlatan Kadirov, "Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili'nin izinden gitmek istiyor musun? Bu senin için en iyi seçenek olmaz, değil mi? Şansını çok zorlama. Ben seni bir başkan olarak görmüyorum ve o şekilde hitap etmiyorum. Yasalara göre Viktor Yanukoviç halen Ukrayna'nın lideri. Görevini ona ver ve kaderine razı ol" dedi.

"TEK ŞANSINI KULLAN"

Sözlerine devam eden Kadirov, "Rusya'ya güveniyorsan ve diyaloğa hazır olursan, o zaman sana doğru adım atmaya, sana sığınma hakkı vermeleri ve kendini kurtarman için Rusya Devlet Başkanı'ndan bizzat ricada bulunmaya hazırım. Bütün bunlar, şimdi beni dinlersen ve tek şansını kullanırsan mümkün olacak. Kaçacak bir yerin yok" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur - Son Dakika


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