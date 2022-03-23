Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı - Son Dakika
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Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı

23.03.2022 15:52

Ukrayna'ya yönelik yürütülen işgal Rusya'da da değişiklikler yaratmaya devam ediyor. Vladimir Putin'in iklim elçisi ve danışmanı Anatoly Chubais, 28. gününde devam eden işgale tepki göstererek görevinden istifa etti. Ülkeyi terk eden Chubais işgal tepkisiyle Kremlin'den ayrılan en üst düzey yetkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve Rus iklim elçisi Anatoly Chubais, Ukrayna'ya yönelik işgali gerekçe göstererek istifasını verdi ve ülkeyi terk etti. Chubais işgal konusunda Kremlin'den ayrılan en üst düzey yetkili oldu.

KREMLİN'DEN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Kremlin'den gündeme bomba gibi düşen istifaya ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmazken, Sözcü Dmitry Peskov, yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

YILLARDIR PUTİN HÜKÜMETİNDE YER ALIYORDU

66 yaşındaki Chubais, 1990 yılından bu yana Putin hükümetinde kalan ve Batılı yetkililerle yakın ilişkiler sürdüren birkaç ekonomik reformcudan biriydi. Rusya'nın 1990'lardaki özelleştirmelerinin mimarı olarak bilinen Chubais, Putin tarafından kalkınma elçisi olarak atanana kadar büyük şirketlerde üst düzey görev alıyordu.

Putin'in danışmanı Anatoly Chubais, Ukrayna'ya yönelik işgale tepki göstererek istifa etti ve ülkeden ayrıldı
Putin'in danışmanı Anatoly Chubais.

İŞGALE TEPKİ GÖSTEREN RUSLARIN ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI VAR

24 Şubat'tan bu yana devam eden savaş, işgali eleştiren Rus vatandaşların üzerindeki baskıyı da artırdı. Putin, 16 Mart'ta Rusya'yı ABD ve müttefikleri için gizlice çalışmakla suçladığı "pislik ve hainlerden" temizleyeceği konusunda uyardı. Ekonomik çöküşle karşı karşıya kalan Rus lider, Batı'yı Rusya'yı yok etmek istemekle suçladı.

GEÇEN HAFTA DA DVORKOVİCH İSTİFA ETMİŞTİ

Geçen hafta, cumhurbaşkanlığı sırasında Dmitry Medvedev'in kıdemli ekonomi danışmanı ve 2018 yılına kadar başbakan yardımcısı olan Arkady Dvorkovich, işgali kınadıktan sonra devlet destekli Skolkovo teknoloji fonunun başkanlığından istifa etti. Aynı zamanda Uluslararası Satranç Federasyonu'nun da başkanı olan Dvorkovich, savaşa karşı sesini yükselten birkaç eski üst düzey yetkiliden biriydi.

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