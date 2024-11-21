Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor

Geniş Video İzle

Rusya nükleer savaş riskine karşın mobil nükleer sığınakların seri üretimine başladı. Rusya tarafından atılan bu adımın ABD'nin Ukrayna'ya verdiği füze kullanım izninin hemen ardından gelmesi ve Putin'in nükleer doktrini imzalaması tüm dikkatleri nükleer savaş ihtimaline çekti.

21.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde ABD'de koltuğunu devredecek olan başkan Joe Biden, Ukrayna'ya ABD tarafından verilen füzelerin Rusya topraklarında kullanabilme iznini verdi. Birçok ülke tarafından tepki çeken bu kararın hemen ardından Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarında füzeleri kullandığı yönünde haberler çıktı.

Alınan bu kritik kararın hemen ardından Putin revize edilmiş nükleer doktrini imzaladı. Söz konusu doktrinde " Rusya Federasyonu'na veya müttefiklerine karşı herhangi bir devletin bir askeri koalisyon çerçevesindeki saldırısı, bu koalisyonun saldırısı olarak değerlendirilecektir" ifadeleri yer aldı.

RUSYA MOBİL SIĞINAK ÜRETİMİNE BAŞLADI

Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünya nükleer savaş riski ile karşı karşıya kalırken, Rusya tarafından atılan yeni adım bu endişeyi daha da yükseltti. Olası bir nükleer savaş riskine karşın taşınabilir sığınakların seri üretimi yapılmaya başlandı. Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüsü tarafından duyurulan bu sığınaklar olası bir nükleer saldırıda şok dalgalar ve radyosyona karşı koruma sağlayabiliyor.

Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor

48 SAAT KORUYABİLİYOR

Rus basınında yer alan haberde 'KUB-M' adı verilen sığınakların olası afetlere karşın 48 saat boyunca koruma sağlayabildiği belirtildi. Enstitü, seri üretime geçilen mobil sığınağın sunduğu korumalar arasında konvansiyonel silahlardan kaynaklanan patlamalar ve şarapnel, tehlikeli kimyasallar ve yangınların da bulunduğunu açıkladı.

54 KİŞİLİK KAPASİTE

Dışarıdan bakıldığında konteynere benzeyen bu mobil sığınaklar 2 modülden oluşuyor ve tırlar ile kolay bir şekilde taşınabiliyor. Araştırma enstitüsü, mobil sığınağı "Doğal afetlerden ve insan kaynaklı kazalardan kaynaklanan çeşitli tehditlerden insanları koruyan çok işlevli bir yapı" olarak tasvir etti. Sığınak "vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım" olarak açıkladı.

Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor

Savaş ve Çatışma, Teknoloji, Ukrayna, Mobil, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Karakartal:
    Putin dede bunu yapıyorsa 3. Cü dünya savaşı başlayacak demektir 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor
10:53 Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:39:59. #1.11#
SON DAKİKA: Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.