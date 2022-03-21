Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor - Son Dakika
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Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor

21.03.2022 10:21

Rusya'nın Ukrayna yönelik işgal girişimi 26. gününde sürerken; özellikle İngiliz basınında çıkan ve Putin'in ruh halini anlatan haberler dikkat çekici. Son haber Daily Mail'in. Haberde Vladimir Putin'in bunalımda olduğu, subaylarına nükleer savaş hazırlığı talimatı verdiği ve ailesini Sibirya'daki gizli bir yer altı kentine gönderdiği öne sürüldü.

Rusya'nın Ukrayna işgali 26. güne girerken, İngiliz Daily Mail gazetesinin içeriden kaynaklara dayandırdığı habere göre, "kıyamet günü"ne yani bir nükleer savaşa hazırlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu amaçla bir nükleer tahliye tatbikatı düzenlemeyi planlıyor.

"ÖFKESİNİ EN YAKININDAKİ KİŞİLERDEN ÇIKARIYOR"

Putin'in akıl sağlığının bozuk olduğunu, paranoya ve bir dizi başka sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirten bir kaynak, Rusya'nın Ukrayna'daki can kaybının Ukrayna'nın tahminlerinden bile fazla olduğunu ifade etti. Eski bir Rus istihbarat yetkilisi olduğu düşünülen kaynak, Rusya liderinin genelde öfkesini en yakınındaki kişilerden çıkardığını, ailesi ve çocuklarıyla pek konuşmadığını söyledi.

"NÜKLEER BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Putin'in nükleer tatbikat düzenlenmesini isteyerek üst düzey komutanları şaşırttığı belirtilen haberde, bu talebin Rus liderin bir nükleer savaşa hazırlandığı endişesini arttırdığı kaydedildi.

"AİLESİNİ GİZLİ YER ALTI KENTİNE GÖNDERDİ"

Bir başka Rus uzman ise, Putin'in ailesini nükleer savaştan korumak için Sibirya'daki gizli bir yer altı kentine gönderdiğini öne sürdü. Rusya lideri, Ukrayna'ya askeri operasyon emri verdikten sonra ülkedeki nükleer güçleri alarm durumuna geçirmişti. Rus ordusu, önceki gün nükleer kapasiteye sahip Kinzal hipersonik füzesiyle Ukrayna'da bir askeri tesisi vurduğunu duyurmuştu.

"KENDİSİ İÇİN UÇAN SIĞINAK YAPTIRIYOR"

Rus yönetiminin olası bir nükleer savaşa hazırlık için Putin'le ülkedeki seçkinleri taşıyacak ve "uçan Kremlin'ler" olarak nitelenen özel jetler geliştirdiği, ancak bu "uçan sığınakların" henüz hazır olmadığı da belirtildi. Kaynağa göre Rusya liderinin son dönemdeki sağlık durumu yakın çevresinde büyük endişeye yol açıyor. Putin'in Parkinson, şizoafektif bozukluk ve tümör gibi ciddi rahatsızlıklarla mücadele ettiği iddiası, daha önce Kremli tarafından reddedilmişti.

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