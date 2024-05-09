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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski sevgilisi Alina Kabaeva, uzun süredir sessizliğini bozarak bu hafta gerçekleşen Putin'in yemin törenine katıldı ve onu açıkça övdü. Bu yılın başlarında, Daily Star Putin'in, iki gizli çocuğun annesi olan Kabaeva ile olan ilişkisini sonlandırdığını bildirmişti. Şimdi ise Putin'in 39 yaşındaki Ekaterina Mizulina ile bir ilişkisi olduğu söyleniyor.

Kabaeva, genellikle kamuoyundan uzak durmasına rağmen, bu hafta nadir bir kamusal görünüm sergileyerek, Putin'in politikalarını desteklediğini belirtti. "Özel bir askeri operasyon yürütülüyor, bu kolay değil, karmaşık bir süreç, ancak insanların seçimlere gelip başkanı ve onun politikalarını desteklemiş olması muazzam. Biz seçmenler olarak görüyoruz ki, liderimiz yabancı ülkelere değil, kendi halkına güveniyor. Bu, tüm başarılarımızın ve zaferlerimizin temelidir," dedi.

Kabaeva ayrıca, 2004 Olimpiyatları'nda ülkesi adına altın madalya kazandığı zamanları hatırlatarak, sporcuların ve savaşçıların benzer yönlerine değindi: "Bir atlet bir savaşçı gibidir. Yönetim nereye gitmenizi söylerse oraya gitmelisiniz. Eğer gitmemenizi söylerse gitmemelisiniz. Eğer koçum bir şeyin imkansız olduğunu söylerse, ister istemez, o imkansızdır!" şeklinde konuştu.