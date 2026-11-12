Putin\'in Trump\'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner\'i Moskova\'da ağırladığı bildirildi

Putin'in Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner'i Moskova'da ağırladığı bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiği bildirildi. Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova'ya giden ikilinin, temaslarla ilgili görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul ettiği bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova'ya giden ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul etti. Taraflar, Abu Dabi'daki temaslarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
Kaynak: DHA
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