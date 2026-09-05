Putin, Kiev'e Yönelik Saldırıların 3 Gün Durdurulması Talimatı Verdi - Son Dakika
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Putin, Kiev'e Yönelik Saldırıların 3 Gün Durdurulması Talimatı Verdi

Putin, Kiev\'e Yönelik Saldırıların 3 Gün Durdurulması Talimatı Verdi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'li müzakerecilerle yapılacak görüşmeler öncesinde Kiev'e yönelik saldırıların 3 gün durdurulması talimatını verdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini ve sonuçların beklenmesi gerektiğini açıkladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in ziyareti kapsamında başkent Kiev'e yönelik saldırıların 3 gün süreyle durdurulması talimatını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirilmesi planlanan temaslar öncesinde başkent Kiev'e yönelik saldırıların 3 gün süreyle durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. ABD heyetiyle yapılacak görüşmeye değinen Peskov, "Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleşecek ve müzakereler yapılacak. Kural olarak bu tür toplantılar geçmişte oldukça uzun sürdü. Bekleyip görelim. Sizi kesinlikle bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca çözüm önerilerine ilişkin önceden tahminde bulunulmaması gerektiğini belirterek, Putin'in ABD'li müzakerecilerle gerçekleştireceği toplantının sonucunun beklenmesi çağrısında bulundu.

Witkoff ve Kushner'i taşıyan uçağın yerel saatle 12.52'de Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na indiği bildirildi. Heyeti havalimanında Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in karşıladığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Putin, Kiev'e Yönelik Saldırıların 3 Gün Durdurulması Talimatı Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin, Kiev'e Yönelik Saldırıların 3 Gün Durdurulması Talimatı Verdi - Son Dakika
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