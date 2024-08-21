Putin, Rusya'ya yerleşmek isteyen yabancılara kolaylık sağlayacak - Son Dakika
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Putin, Rusya'ya yerleşmek isteyen yabancılara kolaylık sağlayacak

Putin, Rusya\'ya yerleşmek isteyen yabancılara kolaylık sağlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerden Rusya'ya yerleşmeyi kolaylaştıracak bir kararname imzaladı. Kararnameye göre, Rusya'ya yerleşmek isteyen yabancılar, Rus dili, Rus tarihi ve temel yasalar hakkında bilgi sunmadan geçici ikamet başvurusu yapabilecekler.

21.08.2024 16:51
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Wladimir Putin, Batılı ülkelerin "neoliberal değerlerinden kaçmak isteyen yabancıların" Rusya'ya yerleşmesini kolaylaştıran bir kararname imzaladı. "Rus manevi ve ahlaki değerleriyle" uyumlu olmayan ülkelerin vatandaşları Rusya'ya yerleşmek için başvuruda bulunabilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta başında, batılı ülkelerden Rusya'ya yerleşmeyi kolaylaştıracak bir kararname imzaladı. Kararnamenin "ülkelerindeki neoliberal ideallerden kaçmak isteyen yabancılara ve geleneksel değerlerin egemen olduğu Rusya'ya taşınmak isteyenlere yardım sağlama" amacıyla imzalandığı belirtildi.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, söz konusu yabancılar Rus dili, Rus tarihi ve temel yasalar hakkında bilgi ve belge sunmadan geçici ikamet başvurusu yapma hakkına sahip olacaklar. Başvuran kişilerin, ülkelerinin "yıkıcı neoliberal ideallerini vatandaşlara dayatma" politikalarını reddettiklerini beyan ederek başvuru gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, kısa süre içerisinde Rus hükümetinin bu kapsamda "vatandaşlarına sağlıksız değerler dayatan" ülkelerin bir listesini hazırlayacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, eylül ayı itibarıyla bu tür başvurular için üç aylık vizeler vermeye başlayacak.

Şubat ayında Putin, İtalyan öğrenci Irene Cecchini'nin, Rusya'nın "geleneksel, kültürel ve ailevi değerleri olan" başvuru sahipleri için giriş kurallarını kolaylaştırması gerektiği fikrini desteklemişti.

ABD'de son yıllarda sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan muhafazakar figürler, sıkça ABD toplumunu yozlaşmakla eleştirerek Rusya'nın toplumsal yapısını öven paylaşımlar yapıyor. Eski Fox News sunucusu gazeteci Tucker Carlson, bu yıl Putin ile yaptığı bir röportaj için gittiği Moskova'nın ABD'deki herhangi bir şehirden "çok daha hoş" olduğunu belirterek, bunu bir Amerikan olarak kendi ülkesi adına "şok edici" ve "rahatsız edici" bulduğunu söylemişti. Carlson'un Rus toplumunu öven yorumları ABD sosyal medyasında geniş yankı bulmuştu.

Kaynak: ANKA

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