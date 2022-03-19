24 gündür devam eden Rusya- Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir yandan da dünya liderlerinin araya girmesiyle iki taraf arasında ortak yol bulmaya çalışılıyor. Ukrayna ve Rusya heyetleri müzakere masasına oturup karşılıklı olarak birbirlerine barış için şartlarını sunuyor.
Dünya, Moskova ile Kiev hattından çıkacak ateşkes kararını beklerken Rus lider Putin, barış için masaya sürdüğü şartlarını 3'ten 5'e çıkarttı. Putin, daha önce yaptığı açıklamada savaşın uzaması durumunda Ukrayna'nın daha fazla taviz vermek zorunda kalacağını söylemişti.
Edinilen bilgiye göre Putin'in savaşın durması için Ukrayna'ya sunduğu 5 şart şunlar:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı Devlet Başkanı Zelenski'nin olası görüşmesi hakkında konuşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, "Bunu yorumlamaya kesinlikle hazır değilim. Sadece şunu söyleyeyim; tarafların görüşmesini konuşmadan önce müzakere heyetlerinin anlaşma metnini hazırlaması ve üzerinde mutabakat sağlaması, sonra bizim tekliflerimizle ilgili anlaşma metninin dışişleri bakanları tarafından imzalanması, hükümetler tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bunun ardından devlet başkanları zirvesini konuşmanın bir anlamı olur" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var - Son Dakika