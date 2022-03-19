Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var - Son Dakika
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Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var

19.03.2022 11:02

Dünya, Moskova ile Kiev hattından çıkacak ateşkes kararını beklerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşa son vermek için masaya sürdüğü şartları 5'e çıkardı

24 gündür devam eden Rusya- Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir yandan da dünya liderlerinin araya girmesiyle iki taraf arasında ortak yol bulmaya çalışılıyor. Ukrayna ve Rusya heyetleri müzakere masasına oturup karşılıklı olarak birbirlerine barış için şartlarını sunuyor.

PUTİN'İN BARIŞ İÇİN 5 ŞARTI VAR

Dünya, Moskova ile Kiev hattından çıkacak ateşkes kararını beklerken Rus lider Putin, barış için masaya sürdüğü şartlarını 3'ten 5'e çıkarttı. Putin, daha önce yaptığı açıklamada savaşın uzaması durumunda Ukrayna'nın daha fazla taviz vermek zorunda kalacağını söylemişti.

İŞTE UKRAYNA'YI ZORA SOKACAK O ŞARTLAR

Edinilen bilgiye göre Putin'in savaşın durması için Ukrayna'ya sunduğu 5 şart şunlar:

  • Kırım, Rus toprağı olarak kabul edilecek.
  • Ukrayna Donbass'tan vazgeçecek.
  • Ukrayna tarafsızlığını açıklayacak ve NATO'ya üye olmayacak.
  • Ukrayna'da Rusça kullanımı koruma altına alınacak.
  • Ukrayna ordusunda Nazi düşüncesinden arındırılacak.

"PUTİN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ İÇİN ANLAŞMA METNİNİN ONAYLANMASI GEREKİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı Devlet Başkanı Zelenski'nin olası görüşmesi hakkında konuşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, "Bunu yorumlamaya kesinlikle hazır değilim. Sadece şunu söyleyeyim; tarafların görüşmesini konuşmadan önce müzakere heyetlerinin anlaşma metnini hazırlaması ve üzerinde mutabakat sağlaması, sonra bizim tekliflerimizle ilgili anlaşma metninin dışişleri bakanları tarafından imzalanması, hükümetler tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bunun ardından devlet başkanları zirvesini konuşmanın bir anlamı olur" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var - Son Dakika
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