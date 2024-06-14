Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine başlamaya hazır - Son Dakika
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BBC

Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine başlamaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine hemen başlayabileceğini ancak bazı ön koşulların sağlanması gerektiğini söyledi. Putin, Ukrayna birliklerinin çekilmesi ve NATO'ya katılmama sözü verilmesi durumunda görüşmelerin yapılabileceğini belirtti. Rusya'nın saldırısını durdurabileceğini ve Ukrayna kuvvetlerinin güvenli bir şekilde geri çekilmesinin garanti edileceğini ifade etti. Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmeye hazır olduğu haberleri daha önce Batılı medya kuruluşlarında yer almıştı.

14.06.2024 14:30
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ön koşullarının sağlanması halinde Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine hemen başlayabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada Putin, Ukrayna birliklerinin Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinden tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair söz vermesi durumunda görüşmelerin yapılabileceğini belirtti.

Putin, ön koşulların yerine getirilmesi durumunda Rusya'nın saldırısını derhal durdurabileceğini ve Ukrayna kuvvetlerinin güvenli bir şekilde geri çekilmesinin garanti edileceğini söyledi.

Rusya, Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak etmesine rağmen, bunların hiçbirini şu anda tam olarak işgal etmiş durumda değil.

Son dönemde Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmeye hazır olduğu yönünde farklı haberler Batılı medya kuruluşlarında yer almıştı.

Reuters haber ajansı Şubat ayında Putin'in ateşkes teklifinin ABD tarafından reddedildiğini yazmıştı.

Ajans Mayıs ayında Rus üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde Putin'in Ukrayna cephesinde o güne kadar elde ettiği kazanımlarla savaşı durdurmaya hazır olduğunu yazmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki kontrolünü asla kabul etmeyeceğini söylemişti.

Putin olası görüşmelerin Zelenskiy'nin görev süresinin Mayıs ayında sona ermesi nedeniyle Ukrayna Parlamentosu Sözcüsü ile gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine başlamaya hazır - Son Dakika

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