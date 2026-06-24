Putin: Ukrayna ile Barış Görüşmelerine Hazırız - Son Dakika
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Putin: Ukrayna ile Barış Görüşmelerine Hazırız

Putin: Ukrayna ile Barış Görüşmelerine Hazırız
24.06.2026 09:31
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Putin, Türkiye'deki barış görüşmelerine dayanarak Ukrayna ile müzakere yapmaya hazır olduklarını belirtti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabine toplantısında Ukrayna ile olası barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna ile gelecekte yürütülecek her türlü diplomatik girişimin belirli şartlara dayanması gerektiğini söyleyen Putin, görüşmelerin sahadaki askeri gerçeklere, Ağustos 2025'te ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirvede ele alınan maddelere ve Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada belirttiği ilkelere dayandırılması şartına değindi.

Putin, Rusya'nın daha önce İstanbul'da varılan mutabakatlar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu kaydederek, "Bu süreç İstanbul'da varılan mutabakatlar, Anchorage'da tartışılan şartlar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde yürütülmelidir. Ayrıca, birkaç yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığım konuşmada ortaya koyduğum ilkeler de buna dahildir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki müzakerelerin Ukrayna tarafının girişimiyle başlatıldığını anımsatan Putin, bu görüşmelerin Ukrayna için aslında 'uygun' şartlar içerdiğini ancak sürecin bir uzlaşma sağlanamadan sona erdiğini aktardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Putin: Ukrayna ile Barış Görüşmelerine Hazırız - Son Dakika

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