Putin ve Trump’dan Yapıcı Görüşme - Son Dakika
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Putin ve Trump’dan Yapıcı Görüşme

Putin ve Trump’dan Yapıcı Görüşme
05.07.2026 08:37
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Putin ve Trump, bağımsızlık günü kutlaması yaparak krizlere diplomatik çözüm önerdi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü bildirildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD tarafının önerisiyle yaklaşık 1,5 saatlik telefon görüşmede Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan halkının bağımsızlık gününü kutladığını belirtti. Bu yıl her iki liderin 4'üncü kez görüştüğünü aktaran Uşakov, görüşmenin iş odaklı ve çok yapıcı geçtiğini kaydetti. Uşakov, "İkili ve uluslararası gündemdeki güncel konular açıkça müzakere edildi. Başkanlar, Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı da dahil olmak üzere Ukrayna sorunu konusuna değindiler. ABD Başkanı Trump, çatışmalara son verilmesini ve krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in ara buluculuk çabalarına devam edeceğini ve uygun bir zamanda Moskova'ya gelmeye hazır olduklarını söyleyen Uşakov, Rus tarafının çatışmaya diplomatik bir çözümden yana olduğunu tekrarladı. Uşakov, Avrupalı liderlerin, çatışmanın uzatılması için çaba gösterdiğini vurgulayarak, Putin'in Rus ordusunun güvenle cephe hattında birbiri ardına yerleşim yerlerini almasını ve savaş alanındaki gerçek durumu Trump'a anlattığını dile getirdi.

Görüşmede, İran'daki durumla ilgili Putin'in, ABD ve İran arasında varılan mutabakat zaptı kapsamında müzakere sürecine dair umudunu da ilettiğinin altını çizen Uşakov, Trump'ın, Rus tarafının dengeli tutumu ve yapıcı önerileri için teşekkür ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Putin ve Trump’dan Yapıcı Görüşme - Son Dakika

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