Rakka\'da selde bir kişi öldü, ailenin aracı sel sularına kapıldığı bildirildi

(ANKARA) - Suriye'nin Rakka vilayetinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde bir kişi hayatını kaybetti. Sel sularının bir ailenin bulunduğu aracı da sürüklediği bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Rakka'nın Tabka kentinin batısındaki Bu Asi bölgesinde bulunan Selmani Köprüsü yakınlarında bir kişi şiddetli yağışların ardından oluşan sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Bölgede sel sularına kapılan bazı kişilerin ise kayıp olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, hayatını kaybeden kişinin sürücüleri şiddetli sel nedeniyle bölgeye girmemeleri konusunda uyardığı sırada aniden gelen güçlü su akıntısına kapıldığını belirtti.

Rakka Basın İşleri Müdürü Ahmed Şibli, Selmani Köprüsü yakınlarında sel sularının içinde bir ailenin bulunduğu aracı sürüklediğini bildirdi.

Rakka, Haseke ve Deyrizor vilayetleri ile Humus, Hama ve Halep'in bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor. SANA, ülkedeki olumsuz hava koşullarının sel ve taşkınlara, vadilerde su akışının artmasına ve bazı yolların kapanmasına neden olduğunu bildirdi.