Dünya

\'\'Reza Zarrab\'ın hayatı belgesel oluyor\'\' iddialarına Netflix\'ten yanıt
18.09.2025 13:11
ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delen ve sonrasında itirafçı olan Reza Zarrab'ın hayatının Netflix belgeseli olacağı iddia edildi. Ancak Netflix'e yakın kaynakların Haberler.com'a yaptığı açıklamada, yurt içi veya yurt dışında böyle bir planın bulunmadığı ifade edildi.

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra itirafçı olan ve tahliye edilen Reza Zarrab'ın hayatının Netflix'te belgesel diziye dönüşeceği öne sürüldü. Gazeteci Serdar Cebe, Zarrab'ın adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdikten sonra Netflix'le anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

NETFLİX İDDİALARI YALANLADI

Ancak Netflix'e yakın kaynakların Haberler.com'a yaptığı açıklamada, iddiaları yalanlayarak "yurt içi veya yurt dışında böyle bir planın bulunmadığı" belirtildi.

REZA ZARRAB KİMDİR?

1983 doğumlu İran asıllı Zarrab, çocukluğunu Türkiye'de geçirdi. Azerbaycan'da eğitim gören Zarrab, genç yaşta ticarete atıldı. Şarkıcı Ebru Gündeş ile yaptığı evlilik ve aldığı lüks hediyelerle magazin gündemine gelen iş insanı, 2013'teki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanmış ancak kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

2016'da ABD'de gözaltına alınan Zarrab, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi davasında sanık olarak yargılandı. Süreçte tanık konumuna geçen Zarrab, Hakan Atilla davasında verdiği ifadelerle gündeme geldi. Tahliye sonrası "Aaron Goldsmith" ismini alarak Florida'da at yetiştiriciliği üzerine şirket kurdu.

