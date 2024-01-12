Ricky Gervais\'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein\'in arkadaşısınız

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve pedofili ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken kaldığı hapishanede intihar ettiği açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar, aralıklarla kamuoyu ile paylaşıldı.

DOSYADA BİRÇOK ÜNLÜNÜN ADI GEÇİYOR

Dosyaların dört ve beşinci bölümlerinde geçen ünlü isimlere ilişkin detaylar olaylara ilişkin bilinmeyenleri de gözler önüne sererken, dava bir kez daha dünya gündeminin en çok konuşulan skandallarından birisi haline geldi.

GERVAIS'İN KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Jeffrey Epstein ile ilgili skandallar gündemdeki yerini korurken, komedyen Ricky Gervais'in 2020 Altın Küre Ödül Töreni'nde yaptığı konuşma da sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

"HEPİNİZ ADINA KONUŞUYORUM SAPIKLAR"

Gervais'in, "Bu salonda dünyanın en büyük TV ve film yapımcıları var. Her kesimden insan var ve hepsinin bir ortak noktası var. Hepsi de Ronan Farrow'dan korkuyor. (Holywood'da taciz olaylarını çıkaran gazeteci) Sizin için geliyor. Hepiniz adına konuşuyorum sapıklar. Bu yıl önemli bir yıldı, pedofili filmleri için önemli bir yıldı. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Susun, umrumda bile değilsiniz.

"BURADAKİLERİN EPSTEIN'İN ARKADAŞINI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Bu şovu izlemek yerine benim dizim After Life'ın tüm sezonunun izleyebilirsiniz. Dizinin konusu karısı kanser olduğu için kendini öldürmek isteyen bir adam. Ve buna rağmen bu ödül töreninden daha eğlenceli. 2. sezon için spoiler vereyim; Adam kendini öldürmüyor. Tıpkı Jeffrey Epstein gibi. Kesin sesinizi, hepinizin arkadaşı olduğunu biliyorum bu adamın ama umrumda değil" ifadelerini kullandığı konuşmasının ardından salondaki ünlülerin mide bulandırıcı bir şekilde gülümsedikleri görülüyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.