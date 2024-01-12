 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız - Son Dakika
Üye Girişi

Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yattığı hapishanede ölü bulunan ABD'li sapık milyarder Epstein'e ilişkin davada sızdırılan isimler ve görüntüler korkunç boyuta ulaşırken, ünlü komedyen Ricky Gervais'in 2020 Altın Küre Ödül Töreni'ndeki konuşması yeniden gündem oldu. Gervais salondaki birçok ünlüye yönelik tokat gibi sözler sarf ederek "Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız" demişti.

12.01.2024 - 07:57,  Güncelleme: 08:01
Abone Ol

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve pedofili ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken kaldığı hapishanede intihar ettiği açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar, aralıklarla kamuoyu ile paylaşıldı.

DOSYADA BİRÇOK ÜNLÜNÜN ADI GEÇİYOR

Dosyaların dört ve beşinci bölümlerinde geçen ünlü isimlere ilişkin detaylar olaylara ilişkin bilinmeyenleri de gözler önüne sererken, dava bir kez daha dünya gündeminin en çok konuşulan skandallarından birisi haline geldi.

GERVAIS'İN KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Jeffrey Epstein ile ilgili skandallar gündemdeki yerini korurken, komedyen Ricky Gervais'in 2020 Altın Küre Ödül Töreni'nde yaptığı konuşma da sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız

"HEPİNİZ ADINA KONUŞUYORUM SAPIKLAR"

Gervais'in, "Bu salonda dünyanın en büyük TV ve film yapımcıları var. Her kesimden insan var ve hepsinin bir ortak noktası var. Hepsi de Ronan Farrow'dan korkuyor. (Holywood'da taciz olaylarını çıkaran gazeteci) Sizin için geliyor. Hepiniz adına konuşuyorum sapıklar. Bu yıl önemli bir yıldı, pedofili filmleri için önemli bir yıldı. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Susun, umrumda bile değilsiniz.

"BURADAKİLERİN EPSTEIN'İN ARKADAŞINI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Bu şovu izlemek yerine benim dizim After Life'ın tüm sezonunun izleyebilirsiniz. Dizinin konusu karısı kanser olduğu için kendini öldürmek isteyen bir adam. Ve buna rağmen bu ödül töreninden daha eğlenceli. 2. sezon için spoiler vereyim; Adam kendini öldürmüyor. Tıpkı Jeffrey Epstein gibi. Kesin sesinizi, hepinizin arkadaşı olduğunu biliyorum bu adamın ama umrumda değil" ifadelerini kullandığı konuşmasının ardından salondaki ünlülerin mide bulandırıcı bir şekilde gülümsedikleri görülüyor.

Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Ricky Gervais\'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein\'in arkadaşısınız
YORUMLAR

Jeffrey Epstein, Ricky Gervais, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız - Son Dakika


07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19
Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
03:21
ABD'de sinagogun altına gizli tünel kazan Yahudi öğrenciler serbest bırakıldı ABD'de sinagogun altına gizli tünel kazan Yahudi öğrenciler serbest bırakıldı
00:36
Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19
ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55
Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi

Son Dakika
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
03:21 ABD'de sinagogun altına gizli tünel kazan Yahudi öğrenciler serbest bırakıldı
00:36 Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19 ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55 Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 09:02:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement