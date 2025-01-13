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Riesa'da AfD Kongresine Protesto

Riesa\'da AfD Kongresine Protesto

Polis, Riesa'da AfD Kongresi'ne karşı düzenlenen protestolarda müdahale etti; milletvekili yaralandı.

13.01.2025 15:22
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Haber: İlhan Baba

(DRESDEN) - Almanya'nın Saksonya eyaletinin Riesa kentinde düzenlenen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin kongresine karşı binlerce kişinin katılımıyla aşırı sol Parti ve grupların öncülüğünde protestolar düzenlendi. Polisin müdahale ettiği protestolar sırasında arbede yaşanırken, Sol Parti Saksonya Milletvekili Nam Duy Nguyen de polis şiddetine maruz kaldı.

Almanya'nın Saksonya eyaletinin Riesa kentinde Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin kongresine karşı binlerce kişinin katılımıyla aşırı sol grupların öncülüğünde eylemler düzenlendi. Protestocularla polis arasında arbede çıkan eylemde, polis eylemcilere müdahale etti. Protesto alanında bulunan Sol Parti Saksonya Milletvekili Nam Duy Nguyen de polis şiddetine maruz kaldı.

Sol Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nguyen ve beraberindeki heyetin, parlamento gözlemcisi olarak olay yerinde bulundukları belirtildi. Açıklamada, Nguyen'in güvenlik yeleği giydiği ve milletvekili kimlik kartını polislere göstermesine rağmen şiddet gördüğü ifade edildi. Açıklamada, "Nam Duy Nguyen, bir polis memurunun darbesiyle bayılmış, arkadaşı ise yüzünden yaralanmıştır. Kendilerine yaklaşan polis memurlarına defalarca parlamento üyesi olduklarını belirtmelerine rağmen polis tarafından darp edilmişlerdir" ifadeleri de yer alırken, Sol Parti, sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Sol Parti liderinden kınama

Sol Parti lideri Ines Schwerdtner, yaşanan olayları sert bir dille eleştirerek tüm siyasi partilere polis şiddetini amasız ve fakatsız kınamaları çağrısında bulundu. Schwerdtner, "Parlamento gözlemciliği, demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına savunulması gereken değerli bir varlıktır. Polis şiddeti, vatandaşların güvenini sarsar ve asla hoş görülmemelidir" dedi.

Saksonya eyaletinin Dresden kenti Emniyet müdürlüğü, olayların incelendiğini ve detaylı bir soruşturmanı yapılacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Riesa'da AfD Kongresine Protesto - Son Dakika

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