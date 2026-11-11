Riyad\'a doğru atılan 3 seyir füzesi hava savunma sistemlerince imha edildi

Riyad'a doğru atılan 3 seyir füzesi hava savunma sistemlerince imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Riyad'a doğru atılan 3 seyir füzesinin hava savunma sistemlerince tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, hava savunma kuvvetlerinin saldırıyı engellediğini belirtti.
SUUDİ Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 3 seyir füzesinin imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava savunma kuvvetlerinin Riyad bölgesini hedef alan saldırı girişimini engellediğini bildirdi. Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 3 seyir füzesinin hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek havada imha edildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
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