Riyad'da Bayraktar, Irak Elektrik Bakanı ile elektrik projelerinde mutabık kaldı - Son Dakika
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Riyad'da Bayraktar, Irak Elektrik Bakanı ile elektrik projelerinde mutabık kaldı

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Riyad\'da Bayraktar, Irak Elektrik Bakanı ile elektrik projelerinde mutabık kaldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad'daki temasları kapsamında Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vahib ile görüştü. İki bakan, bölgesel enerji arz güvenliği için elektrik enterkonneksiyon hatları ve iletim altyapısı projelerini hızlandırmada mutabık kaldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vahib ile bir araya geldi. Bayraktar, iki ülke arasındaki köklü iş birliğini elektrik alanında da ileriye taşıma kararlılığında olduklarını belirterek, "Bölgesel enerji arz güvenliğimizi destekleyecek elektrik enterkonneksiyon hatları ve iletim altyapısı projelerini hızlandırma ve ortak yatırımları artırma hususunda mutabık kaldık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temasları kapsamında Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vahib ile bir araya geldiklerini bildirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki enerji ortaklığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, "Türkiye-Irak enerji ortaklığında hidrokarbonlar alanında ortaya koyduğumuz köklü iş birliğini, elektrik alanında da daha ileri bir boyuta taşıma kararlılığımızı paylaştık" ifadelerini kullandı.

Komşuluk ilişkilerine ve bölgesel enerji arz güvenliğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, "İki komşu ülke olarak, bölgesel enerji arz güvenliğimizi destekleyecek elektrik enterkonneksiyon hatları ve iletim altyapısı projelerini hızlandırma ve bu alandaki ortak yatırımları artırma hususunda mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
Alparslan BayraktarDış PolitikaPolitikaEkonomiEnerjiDünyaRiyadIrakSon Dakika

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