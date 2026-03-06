Riyad Uçuşu Kahire'ye İndi - Son Dakika
Riyad Uçuşu Kahire'ye İndi

06.03.2026 18:45
Lufthansa'nın Riyad uçağı, güvenlik nedeniyle Kahire'ye yönlendirildi. Yolcular alternatifle ulaştırılacak.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)-Münih'ten Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın tarifeli uçuşu, Riyad Havalimanı'nın geçici kapanması ve olası bomba tehdidi nedeniyle Kahire'ye indi. Yolcular daha sonra alternatif uçuşlarla Riyad'a ulaşacak.

Münih'ten Riyad'a hareket eden uçak, iniş öncesinde rotasını değiştirerek Kahire'ye yönlendirildi. Lufthansa Üst Yöneticisi Carsten Spohr, Frankfurt'ta yaptığı açıklamada, kararın güvenlik nedeniyle alındığını belirterek, "Güvenlik her şeyden önce gelir" dedi.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, uçağın iniş yapacağı sırada Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu bildirildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Lufthansa çağrı merkezine uçakla ilgili bir bomba tehdidi iletildi.

Uçağın Münih'ten Riyad'a giden bölümünde bulunan az sayıdaki yolcu, Kahire'de indirildi ve başka uçuşlara yönlendirildi. Airbus A350-900 tipi uçağın, havalimanının yeniden açılmasının ardından akşam saatlerinde Riyad'a giderek bekleyen yolcuları alması planlanıyor. Riyad'dan Münih'e yapılacak dönüş uçuşunun ise cumartesi sabahı Almanya'ya varması bekleniyor.

Öte yandan, Almanya hükümeti tarafından Körfez bölgesinde İran ile yaşanan savaş nedeniyle mahsur kalan yolcular için düzenlenen ikinci tahliye uçuşu da Almanya'ya ulaştı. Condor Havayolları'na ait uçak, Maskat'tan kalkarak Hurgada'da yakıt ikmali yaptıktan sonra Frankfurt Havalimanı'na cuma günü indi.

Kaynak: ANKA

