Rıza Pehlevi Paris'te Zelenski ile görüştü
Rıza Pehlevi Paris'te Zelenski ile görüştü

Rıza Pehlevi Paris\'te Zelenski ile görüştü
14.03.2026 00:20
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Paris'te sürgündeki İran Veliaht Prensi Rıza Pehlevi ile bir araya geldi. Görüşmede İran'daki son gelişmeler, ABD'nin İran'a yönelik operasyonları ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı. Ukrayna liderinin, Rusya ile iş birliği yapmayan ve Orta Doğu ile Avrupa'da istikrarsızlığa yol açmayacak özgür bir İran görmek istediğini belirtmesi ise dikkat çekti:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Paris'te sürgündeki İran Veliaht Prensi Rıza Pehlevi ile bir araya geldi. Görüşmede İran'daki son gelişmeler, ABD'nin İran'a yönelik operasyonları ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

1979'daki İran İslam Devrimi ile devrilen son İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu olan Veliaht Prens Rıza Pehlevi ile yapılan görüşmede, İran'daki siyasi ve askeri gelişmeler öne çıktı.

Zelenski, görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ukrayna lideri, Pehlevi ve ekibinin İran içinden aldıkları bilgiler hakkında kendisini bilgilendirdiğini söyledi.

Rıza Pehlevi Paris'te Zelenski ile görüştü

"REJİM CİDDİ KAYIPLAR VERDİ"

Zelenski, İran yönetiminin son gelişmeler nedeniyle önemli kayıplar yaşadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Rejim hiyerarşisinin gerçekten de önemli kayıplar verdiği görülüyor. Bu durumdan İran yönetiminin hiçbir kazanç elde etmemesi ve İran halkının yaşamlarının daha iyi korunması, kendi kaderlerini belirleme konusunda daha fazla fırsata sahip olması kritik önem taşıyor."

"UKRAYNA ÖZGÜR BİR İRAN GÖRMEK İSTİYOR"

Zelenski ayrıca Ukrayna'nın, Rusya ile iş birliği yapmayan ve Orta Doğu ile Avrupa'da istikrarsızlığa yol açmayacak özgür bir İran görmek istediğini belirtti.

Ukrayna lideri, İran Veliaht Prensi'ne Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek nedeniyle teşekkür etti ve iki tarafın ekiplerinin temas halinde kalacağını ifade etti.

Son Dakika Dünya Rıza Pehlevi Paris'te Zelenski ile görüştü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı. 14.03.2026 00:29:50.
SON DAKİKA: Rıza Pehlevi Paris'te Zelenski ile görüştü - Son Dakika
