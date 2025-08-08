Rona Doğan Sural: Trump, Rusya ve Ukrayna savaşını bitirmek için elinden geleni yapıyor

Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD gündemine dair dikkat çeken başlıklar paylaşan Sural, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına dair planlarını ve Azerbaycan-Ermenistan hattındaki barış çabalarını anlattı.

"TRUMP, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI SONLANDIRMAK İÇİN DEVREDE"

Rona Doğan Sural, Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirme niyetinde olduğunu ve bu doğrultuda çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi. "Trump, bu savaşı bitiren lider olarak anılmak istiyor" diyen Sural, Trump'ın 2024 seçimlerine giderken barışçıl bir profil çizmeye çalıştığını belirtti.

"TRUMP, BARIŞ KORİDORUNA KENDİ İSMİNİ VERMEK İSTİYOR"

ABD eski Başkanı'nın, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kurulacak olası barış koridoruna "Trump Koridoru" ismini vermek istediği iddiası yayında gündem oldu. Sural, "Trump bu süreçte sembolik bir rol oynamak istiyor" dedi.

"ABD'DEKİ ASKERİ ÜST SALDIRISINI BİR ASTSUBAY GERÇEKLEŞTİRDİ"

Rona Doğan Sural, Georgia eyaletinde bulunan bir askeri üsse düzenlenen saldırıya ilişkin de detaylar verdi. Saldırının failinin, üste görev yapan 28 yaşında bir astsubay olduğunu belirten Sural, olayın ABD basınında geniş yankı uyandırdığını aktardı.