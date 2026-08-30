Rosenheim'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Rosenheim'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

Rosenheim\'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü
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Almanya'da tren garında 31 yaşındaki İrlandalı kadın bıçaklanarak öldürüldü, 1 şüpheli gözaltında.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'nın Rosenheim Tren Garı'nda 31 yaşındaki İrlandalı bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 27 yaşındaki Alman şüpheli gözaltına alınırken, saldırının nedeni ve tarafların birbirini tanıyıp tanımadığı araştırılıyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Rosenheim Tren Garı'nda gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 31 yaşındaki İrlandalı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 27 yaşındaki bir Alman gözaltına alındı. Şüphelinin gün içerisinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Polis, hayatını kaybeden kadın ile şüphelinin birbirini tanıyıp tanımadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Polis, saldırının nedenine ve arka planına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, olayın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Yetkililer, saldırı öncesinde yaşanan olası tartışmaya veya saldırının kendisine tanık olan kişilerin polise bilgi vermesini istedi. Polis, olayla ilgili tanıkların ifadelerinin soruşturma açısından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rosenheim'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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