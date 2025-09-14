Rubio\'dan Hamas Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bölgede barış hedefleniyorsa Hamas'ın varlığını sürdürmesi mümkün değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e yapacağı ziyaret öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kudüs'e gidiyorum. Odak noktam, rehinelerin geri dönüşünü sağlamak, insani yardımın sivillere ulaşması için yollar bulmak ve Hamas'ın oluşturduğu tehdidi ele almak olacak. Bölgede barış hedefleniyorsa Hamas'ın varlığını sürdürmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ziyaret için Washington'dan ayrılırken, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rubio, ABD ve Başkan Donald Trump'ın İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırılardan memnun olmadığını yineledi.