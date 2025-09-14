Rubio İsrail'de: Saldırı Eleştirildi

(ANKARA) - İsrail'in geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerinin bulunduğu yerlere yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün İsrail'e gitti. Rubio, "ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu saldırıdan memnun olmadığını" belirterek, "Şimdi ilerlememiz ve sırada ne olduğuna karar vermemiz gerekiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump yönetiminin İsrail'e "sarsılmaz desteğini" dile getirmesinin ardından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas liderlerine yönelik saldırısı nedeniyle geniş çaplı eleştirilere maruz kalmasının sonrasında bugün İsrail'e gitti.

Batı medyasında yer alan haberlere göre bu saldırı, İsrail'in, ABD'nin müttefiki Katar'da gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak kayda geçerken; Gazze'de ateşkes sağlama yönündeki diplomatik çabalara yeniden baskı oluşturdu.

Rubio, dün bölgeye hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın bu saldırıdan "memnun olmadığını" ancak bunun "İsrail'le ilişkilerinin doğasını değiştirmeyeceğini" söyledi. Rubio, ABD ile İsrail'in, saldırının ateşkes çabalarına etkisi konusunda "konuşmak zorunda kalacaklarını" da belirtti. Rubio, "Şimdi ilerlememiz ve sırada ne olduğuna karar vermemiz gerekiyor" dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre Rubio, bugün Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ağlama Duvarı'nı ziyaret edecek.