Rus askerden dehşete düşüren sözler: 'Sivillere ateş etmeyi reddettikten sonra bir Rus asker tarafından vuruldum' - Son Dakika
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Rus askerden dehşete düşüren sözler: 'Sivillere ateş etmeyi reddettikten sonra bir Rus asker tarafından vuruldum'

11.03.2022 08:45
Rus askerden dehşete düşüren sözler: 'Sivillere ateş etmeyi reddettikten sonra bir Rus asker tarafından vuruldum'

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin bugün 16. günü. Uzmanlara göre Putin'in birkaç günde ele geçirmeyi planladığı Kiev'de direniş sürerken Rusya'da da tepki sesleri yükselmeye başladı.

2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra Şubat ayının sonunda Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'ni resmi olarak tanıyan Moskova yönetiminin başlattığı savaşın 16'ncı gününde şiddet devam ediyor. Fakat uluslararası medyada yer alan haberlerde hem Ukrayna topraklarındaki Rus askerleri arasında hem de Rus devlet televizyonuna katılan yorumcular arasında savaşa tepkinin giderek arttığı ortaya çıktı.

''SİVİLLERİ VURMAK İSTEMİYORLAR''

Ukrayna'nın güvenlik güçleri ve içişleri bakanlığı, yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ederken, yaralı ele geçirilen bir Rus askerinin açıklamaları gündem oldu. Yaralı olarak yakalanan Rus askeri, sivilleri vurmak istemeyen Rus askerleri olduğunu söyledi. Harkov yakınlarında yakalanan ve ayağından yaralı olan Rus askeri, kendisini bir Rus askerinin vurduğunu söyledi. 24 Şubat'ta Harkov'da sivillere ateş açmayı reddettikten sonra vurulduğunu söyleyen Rus asker sivillere ateş etmek istemeyen bir teğmenin de vurularak öldürüldüğünü dile getirdi. Saldırı sırasında bir aileyi korumak istediklerini söyleyen Rus asker, saldırıda annenin öldüğünü ve 20'li yaşlarındaki kızın ise kurtarıldığını belirtti.

Rus askerden dehşete düşüren sözler: 'Sivillere ateş etmeyi reddettikten sonra bir Rus asker tarafından vuruldum'

RUS TV'SİNDE SAVAŞ ELEŞTİRİLERİ ARTTI

Öte yandan Rusya içinde de savaşı eleştirenlerin sayısı artmaya başladı… Rusya devlet televizyonu Russia 1'in akşam saatlerinde en çok izlenen tartışma programına katılan bazı uzmanlar ve konuklar Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirdi. Bazı konuklar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için kullandığı "Nazileri temizlemek" ve "silahtan arındırmak" gibi söylemlere karşı çıkarken, Ukrayna'ya savaşın haklı bir yanı olmadığını söyledi.

''AFGANİSTAN SAVAŞINDAN ÇOK DAHA KÖTÜ''

Öyle ki bir akademisyen olan Semyond Bagdasarov, Ukrayna ile yaşanan gerilimin "Afganistan savaşından çok daha kötü" olduğunu söyledi. Uzman, Sovyetler Birliği'nin 1979'da işgal etmeye çalıştığını hatırlatırken, bu işgal yaklaşık 10 yıl sonra Sovyetler Birliği'nin geri çekilmesiyle ve başarısızlıkla sonlanmıştı. Bagdasarov'un sözünü Putin'in kurmaylarından Vladimir Soloviev keserken, Moskova yönetimine yakın olmakla bilinen yapımcı Karen Shakhnazarov da "Bu savaş Rusya'yı daha da kapalı bir hale getirebilir" dedi.

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