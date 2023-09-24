Rus Barış Gücü: Azerbaycanlılar Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa baskı yapmıyor - Son Dakika

Rus Barış Gücü: Azerbaycanlılar Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa baskı yapmıyor

Rus Barış Gücü: Azerbaycanlılar Karabağ\'daki sivil Ermeni nüfusa baskı yapmıyor
Son Güncelleme: 24.09.2023 15:29

Rus Barış Gücü, Karabağ'da yaşayan sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapılmadığını açıkladı. Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü belirtilirken, Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı olmadığı ve Rus Barış Gücü'nün şehirde devriye gezdiği bilgisi paylaşıldı. Azerbaycan ordusu, Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmış ve Ermeni silahlı güçler operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Operasyon sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından sivil nüfusa baskı yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Karabağ'daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı.

Rus Barış Gücünden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor." bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Ermenistan kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarından operasyon sonrasında sivil nüfusa baskı yapıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rus Barış Gücü: Azerbaycanlılar Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa baskı yapmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus Barış Gücü: Azerbaycanlılar Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa baskı yapmıyor - Son Dakika
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