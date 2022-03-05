'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız - Son Dakika

Ukrayna - Rusya savaşının 10. gününde saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Yaşanan saldırılar sanal ortamda da devam ederken Rus yanlısı medya kuruluşlarına ağır sansür uygulanıyor. Son olarak SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, yabancı hükümet yetkililerinin, uydu internet şirketi Starlink'ten "Rus haber kaynaklarını engellemesini" istediğini öne sürdü.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Elon Musk resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bazı devlet yetkililerinin Starlink'ten "Rus haber kaynaklarını engellemesini" istediğini açıklarken "Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız. Mutlak bir şekilde ifade özgürlüğünü savunduğum için üzgünüm." dedi.

STARLINK TERMİNALLERİ UKRAYNA'YA ULAŞMIŞTI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov 2 Mart akşamında yaptığı açıklamada Elon Musk'ın gönderdiği SpaceX Starlink uydu internet terminallerinin Ukrayna'ya ulaştığını ifade etmişti. SpaceX, Ukrayna'da internet kullanıcılarının hızının 136.76 Mbps indirme kapasitesine ulaştığını bildirmişti.