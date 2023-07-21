Rus kadın kaçak klinik tarafından yapılan kalça büyütme operasyonu sırasında hayatını kaybetti

Bir kadın, "yetki belgesi" olmayanbir güzellik uzmanı tarafından gerçekleştirilen bir kalça büyütme işlemi sırasında hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Mika Shabasova, ameliyatı gerçekleştirecek olan "arkadaşı" tarafından uygulanan lokal anestezinin ardından sadece "10 dakika sonra" hayatını kaybetti.

Olay yerine ambulans çağrıldı, ancak Rus kadın tıbbi personel olay yerine vardığında zaten hayatını kaybetmişti. Rus Soruşturma Komitesi, "Makhachkala'nın 22 yaşındaki bir sakini, kozmetik prosedürler gerçekleştiren arkadaşını ziyaret ederken, uygulanan bir anestezinin ardından olay yerinde hayatını kaybetti" şeklinde açıklama yaptı.

Olayla ilgili olarak Uma M adlı kozmetolog, ölümü araştıran polis tarafından ev hapsine alındı. Mika Shabasova'nın ölümü, kozmetologun izinsiz bir şekilde dudak, elmacık ve kalça büyütme işlemleri yaptığı "evde cerrahi" işlemi sırasında meydana gelmişti.

Uma M, sadece iki haftalık bir kurs alarak bu işlemleri yapmaya başlamıştı. Shabasova'nın arkadaşları, ona bu tür bir işlem yaptırmaması için uyarılarda bulunmuş, ancak güvenerek onun yanına gitmişti. Maalesef, bu tehlikeli ve ehliyetsiz uygulama, genç kadının hayatına mal oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.