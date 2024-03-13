Rus muhalif lider Navalni'nin yakını Leonid Volkov saldırıya uğradı

Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’ye yakın isimlerden biri olan Leonid Volkov, Litvanya’daki evinin önünde saldırıya uğradı.
Volkov saldırıda kolunun kırıldığını ve et döveceğiyle bacağına 15 kez vurulduğunu söyledi.
Saldırıyı kimin düzenlediği bilinmiyor, ancak Volkov siyasi olduğunu söyledi.
Volkov “Putin’den, St Petersburg’daki hayduttan gelen net, tipik bir gangster saldırısıydı” derken, saldırgan hakkında başka bir ayrıntı vermedi
Polis, Volkov başkent Vilnius’taki evinin önüne aracıyla geldiği sırada düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Polis yetkilisi Saulijus Tamulevicius, “Bazı teoriler üzerinde duruluyor, durum daha netleşince daha fazla bilgi vereceğiz” dedi.
Navalni’nin ekibinden bir başka isim Ivan Zhdanov, sosyal medyada Volkov’un yaralarını gösteren fotoğrafları başladı.
Zhdanov, saldırganın olay anında herhangi bir şey söyleyip söylemediği sorulunca “Her şey sessizce gerçekleşti. Bunun siyasi bir saldırı olduğu açık, hiç şüphe yok” dedi.
Yine Navalni’nin ekibinde olan Volkov’un eşi Anna Biryukova, eşinin hastaneden kırık bir kolla döndüğünü ve bacağına aldığı et döveceğiyle aldığı darbeleri yüzünden yürüyemediğini söyledi. Biryukova X’teki paylaşımında “Daha çok çalışacağız ve daha büyük bir öfkeyle” dedi.
43 yaşındaki Volkov bir süredir güvenlik gerekçesiyle Rusya dışında yaşıyordu ve geçen ay hapishanede ölene dek Navalni’nin özel kalemiydi.
Navalni öldüğü sırada siyasi gerekçelerle verilen 19 yıllık hapis cezasını yaşıyordu. Volkov da Rusya’da siyasi amaçlarla yöneltilen suçlamalarla karşı karşıya.
Volkov, geçen yıla kadar Navalni’nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın başkanıydı ve AB’ye Rusya’ya yönelik bazı ambargoların kaldırılması çağrısı yapılan mektuplara imza attığının ortaya çıkmasından sonra istifa etmişti.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis “saldırganlar bu suçun hesabını verecek” dedi.
Volkov, hastaneden evine döndükten sonra, sosyal medyada kolu askılı bir şekilde paylaştığı videoda saldırganın et döveceği kullandığını söyledi ve “kelimenin tam anlamıyla beni bir şnitzele dönüştürmek istiyordu” dedi.
Volkov ayrıca, saldırının siyasi faaliyetlerini durdurmayacağını ve Rusya’daki seçmenlere, Rusya lideri Vladimir Putin’e karşı herhangi bir gerçek adayın yarışmasına izin verilmeyen başkanlık seçiminin son gününde barışçıl protesto yapmaları çağrısında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Rus muhalif lider Navalni'nin yakını Leonid Volkov saldırıya uğradı - Son Dakika
Polio Paul olarak tanınan Paul Alexander, metal bir kapsül içinde 72 yıl geçirerek bir rekora imza attı. 1952'de çocuk felci geçirdi ve "Demir At" adını verdiği cihaza bağımlı kaldı. Hayatını bu kapsülde geçirirken liseyi bitirdi, üniversiteye gitti ve hukuk diploması aldı. Paul, hastalığın hayatını mahvetmesine izin vermedi ve "Demir At"ı ona güç verdi.
Oturum süresi dolduğu için vize alamayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir ay beklediği İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Kanada'ya gidemeyen Kaviani, ülkesi İran'a da geri dönmek istemedi.
Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kryvyi Rih kentine düzenlediği saldırıda 4 kişi, Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda birçok bina ve araç hasar gördü, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Toronto'da yaşayan İran uyruklu akademisyen Shiva Kaviani, oturum süresi dolunca Kanada'ya geri dönemeyerek İstanbul Havalimanı'nda kalmaya başladı. Kaviani, vize başvurularının ret cevabı alması üzerine Ankara'ya gitti ancak sonuç alamadı. Havalimanı personeli yardım etmeye çalışsa da Kaviani, yaşamını sürdürmekte zorluk çekiyor.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde aranan şahıslar üzerine gerçekleştirilen çalışmada 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet tarihi sikke bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
Boeing, bir hafta içinde beşinci güvenlik olayını yaşadı. Sydney'den San Francisco'ya gitmekte olan bir Boeing 777 uçağında iniş takımından yakıt sızıntısı yaşandı ve acil iniş yapıldı. Aynı gün içinde Sydney'den Auckland'a gitmekte olan bir Boeing 787 Dreamliner uçağı da teknik bir sorun yaşadı ve 50 kişi yaralandı. Boeing, kalite kontrol sorunlarını düzeltmek için 90 gün içinde bir plan sunması gerektiği FAA tarafından uyarıldı.
Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kryvyi Rih kentine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, Donetsk bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi öldü. Saldırılarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü, yüzlerce kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşılık vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?