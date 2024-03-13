Rus muhalif lider Navalni'nin yakını Leonid Volkov saldırıya uğradı - Son Dakika
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Dünya
BBC

Rus muhalif lider Navalni'nin yakını Leonid Volkov saldırıya uğradı

Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’ye yakın isimlerden biri olan Leonid Volkov, Litvanya’daki evinin önünde saldırıya uğradı.

13.03.2024 13:16
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Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’ye yakın isimlerden biri olan Leonid Volkov, Litvanya’daki evinin önünde saldırıya uğradı.

Volkov saldırıda kolunun kırıldığını ve et döveceğiyle bacağına 15 kez vurulduğunu söyledi.

Saldırıyı kimin düzenlediği bilinmiyor, ancak Volkov siyasi olduğunu söyledi.

Volkov “Putin’den, St Petersburg’daki hayduttan gelen net, tipik bir gangster saldırısıydı” derken, saldırgan hakkında başka bir ayrıntı vermedi

Polis, Volkov başkent Vilnius’taki evinin önüne aracıyla geldiği sırada düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polis yetkilisi Saulijus Tamulevicius, “Bazı teoriler üzerinde duruluyor, durum daha netleşince daha fazla bilgi vereceğiz” dedi.

Navalni’nin ekibinden bir başka isim Ivan Zhdanov, sosyal medyada Volkov’un yaralarını gösteren fotoğrafları başladı.

Zhdanov, saldırganın olay anında herhangi bir şey söyleyip söylemediği sorulunca “Her şey sessizce gerçekleşti. Bunun siyasi bir saldırı olduğu açık, hiç şüphe yok” dedi.

Yine Navalni’nin ekibinde olan Volkov’un eşi Anna Biryukova, eşinin hastaneden kırık bir kolla döndüğünü ve bacağına aldığı et döveceğiyle aldığı darbeleri yüzünden yürüyemediğini söyledi. Biryukova X’teki paylaşımında “Daha çok çalışacağız ve daha büyük bir öfkeyle” dedi.

43 yaşındaki Volkov bir süredir güvenlik gerekçesiyle Rusya dışında yaşıyordu ve geçen ay hapishanede ölene dek Navalni’nin özel kalemiydi.

Navalni öldüğü sırada siyasi gerekçelerle verilen 19 yıllık hapis cezasını yaşıyordu. Volkov da Rusya’da siyasi amaçlarla yöneltilen suçlamalarla karşı karşıya.

Volkov, geçen yıla kadar Navalni’nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın başkanıydı ve AB’ye Rusya’ya yönelik bazı ambargoların kaldırılması çağrısı yapılan mektuplara imza attığının ortaya çıkmasından sonra istifa etmişti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis “saldırganlar bu suçun hesabını verecek” dedi.

Volkov, hastaneden evine döndükten sonra, sosyal medyada kolu askılı bir şekilde paylaştığı videoda saldırganın et döveceği kullandığını söyledi ve “kelimenin tam anlamıyla beni bir şnitzele dönüştürmek istiyordu” dedi.

Volkov ayrıca, saldırının siyasi faaliyetlerini durdurmayacağını ve Rusya’daki seçmenlere, Rusya lideri Vladimir Putin’e karşı herhangi bir gerçek adayın yarışmasına izin verilmeyen başkanlık seçiminin son gününde barışçıl protesto yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: BBC

Litvanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus muhalif lider Navalni'nin yakını Leonid Volkov saldırıya uğradı - Son Dakika

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