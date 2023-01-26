Ukrayna ombudsmanının Türk bayrağı hassasiyeti konferansa damga vurdu - Son Dakika
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Ukrayna ombudsmanının Türk bayrağı hassasiyeti konferansa damga vurdu

26.01.2023 16:53

Rus ombudsmanı Türk bayrağını yere düşürdü, almaya tenezzül etmedi. Ukrayna ombudsmanı ise ayağa kalkıp Türk bayrağını, Rus mevkidaşının gözüne bakarak düştüğü yerden kaldırıp yerine koydu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı öncülüğünde Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara'daki Sheraton Otel'de 11-12 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda dikkat çeken bir olay yaşandı.

Konferansın, 12 Ocak 2023 tarihli ikinci oturumunda, Rus Ombudsmanı Tatyana Moskalkova yanındaki masada bulunan Türk bayrağına dokunarak yere düşürdü. Rus Ombudsman, bayrağı yerden kaldırmaya tenezzül etmeyince, o sırada aynı oturumda bulunan Ukrayna Ombudsmanı Dmıtro Lubinets, bir süre Rus ombudsmanın hareketlerini takip etti.

Rus Ombudsmanın, Türk bayrağına olan saygısızlığına tahammül edemeyen Ukrayna Ombudsmanı Dmıtro Lubinets, Türk bayrağını yerden kaldırdı ve yerine yerleştirdi. O sırada Lubinets bayrağı yerleştirirken Tatyana Moskalkova, olanları şaşkınlıkla izledi.

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Son Dakika Dünya Ukrayna ombudsmanının Türk bayrağı hassasiyeti konferansa damga vurdu - Son Dakika


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