Rus Rafinerisine İHA Saldırısı
Leningrad'daki Kinef rafinerisine düzenlenen İHA saldırısında yangın çıktı, 42 İHA düşürüldü.
RUSYA'nın en büyük rafinerilerinden Kinef'in bulunduğu sanayi bölgesine insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.
Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Kirişi şehrinde, ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Kinef'in bulunduğu sanayi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, gece boyunca bölgenin üzerinde 42 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Sanayi bölgesinde çıkan yangının söndürüldüğünü kaydeden Drozdenko, "Saldırıyla ilgili inceleme yapılıyor" dedi.
Kaynak: DHA
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