Rus saldırıları sonucu onlarca kişi yaşamını yitirirken başkent Kiev patlamalarla sarsılıyor. Sürekli sirenlerin çaldığı başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bölgeden gelen görüntüler ise durumun giderek daha da kötüleştiğini gözle önüne seriyor. Füzelerle sivillerin hedef alındığı Kiev yakınlarındaki bir bölgede, Rus tankının seyir halindeki bir aracı ezip geçtiği anlar görüntülendi. Kan donduran anlar bir Ukraynalı tarafından kayıt altına alınırken video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Aracın sürücüsünün kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de bu sabah Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı. Zelenski, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil. 300'den fazla kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.
Öte yandan Rusya'nın askerlerini, Ukrayna askeri üniformasını giydirerek Kiev'e soktuğu öğrenildi. Ukrayna ordusunun sabotajcı grupları imha etmek için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › Rus tankları sivil aracı işte böyle ezdi! Birlikler Kiev sınırına dayandı - Son Dakika