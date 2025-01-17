Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı - Son Dakika
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Dünya

Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

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NATO, Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girmesi üzerine, ülkede konuşlu 2 Norveç F-35 savaş uçağını havalandırdığını duyurdu. 15 Ocak'ta gerçekleşen olayda, Norveç jetlerinin ilk kez Polonya hava sahasını aktif olarak savunmak için havalanarak, NATO'nun doğu kanadına olan bağlılığını gösterdiği belirtildi.

17.01.2025 09:16  Güncelleme: 09:43
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NATO, Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girmesi üzerine ülkede konuşlu 2 Norveç F-35 savaş uçağının havalandığını açıkladı.

RUS UÇAĞI, POLONYA HAVA SAHASINA GİRDİ

NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ocak'ta Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girdiği belirtildi.

BİR İLK YAŞANDI

Buna karşılık ülkede konuşlandırılmış 2 Norveç F-35'inin havalandığı kaydedilen paylaşımda, "Norveç jetleri ilk kez Polonya hava sahasını aktif olarak savunmak üzere havalanarak müttefiklerin, NATO'nun doğu kanadına olan bağlılığını göstermiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

POLONYA'NIN NATO YOLCULUĞU

8 Temmuz 1997'de eskiden komünist olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya NATO'ya davet edildi.

POLONYA, NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU?

Üç ülke de 1999'da örgüte katıldı. Genişleme, Orta ve Doğu Avrupa'dan yedi ülkenin daha katılmasıyla devam etti: Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya.

Hava sahasını işgal eden Rusya\'ya NATO\'dan gözdağı

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Son Dakika Dünya Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesine de giriyorlar ama ferhat mutlu savunma yapmıyor 98 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    nato rusyaya gereğini yapmalı 10 74 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yorumumu neden kaldırıyorsun editör sınırı aştınız artık 2 7 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Mal mal alakasız yorumlar yaparsan tabi ki senin yorumlarını kaldırır Sekiztaşlı işsiz Ferhat 4 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Oyundan alıntı video ile haber paylaşmanız peki ? 0 0 Yanıtla
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