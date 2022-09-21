Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler... - Son Dakika
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Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...

21.09.2022 15:24

Yaklaşık 7 aydır süren Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor. Batı destekli Ukrayna ordusu karşısında istediğini elde edemeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün kısmı seferberlik ilan etti. Peki kısmi askeri seferberlik ne anlama geliyor? Kimler zorunlu askerlik kapsamına alınacak? İşte detaylar...

24 Şubat itibarıyla Ukrayna'ya başlatılan savaş Rusya adına pek olumlu bir seyir de ilerlemezken, Ukrayna ordusu son günlerde yaptığı ataklarla kaybettiği toprakları tek tek geri almaya başladı.

PUTİN KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Yaşanan bu gelişme sonrasında bugün ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor" sözleriyle kısmi askeri seferberlik kararı aldı. Putin sözlerini "Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüz korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" ifadeleriyle devam ettirdi.

KARAR SONRASI HERKES İNTERNETE KOŞTU

Putin'in ilan ettiği kısmi askerlik seferberlik sonrası herkese internete koşup bu kararın ne anlama geldiğini aramaya başladı. Peki kısmi askeri seferberlik nedir? Kararla birlikte kimler askere alınacak? İşte merak edilen soruların yanıtları.

KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK NEDİR?

Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan eden Putin toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını aktardı.

Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak adlandırılabilir. Kısmi seferberlik ilanı halinde, seferberlik ilan edilen bölgeler dışında görev verilecek personel, mal ve hizmetlere de yükümlülük uygulanabilir.

KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK KARARINA KİMLER DÂHİL?

Vladimir Putin, kısmı seferberlikle kimlerin askere alınacağını da söyledi. Putin "Sadece şu an yedek statüsündeki, daha önce silahlı kuvvetlerde hizmet etmiş, belli askeri özelliklere ve deneyime sahip kişiler zorunlu askerlik kapsamında olacak" dedi.

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